Пити чи не пити: чому водіям в Україні не можна «розслабитися» навіть у припаркованому автомобілі

Під час весняних свят багато українців проводять час у колі друзів. Деякі автомобілісти полюбляють розпивати алкоголь прямо в салоні власного авто, припаркованого на природі або біля будинку. Досвідчений адвокат пояснив, чому так робити не можна, пише «SUV News».

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«Хоча в українському законодавстві прямо карається тільки керування транспортним засобом у стані сп’яніння, розпивання алкоголю в припаркованому автомобілі створює значні правові ризики для водія», — наголошує експерт.

Юрист пояснив, що ключова проблема тут полягає в складності доведення намірів водія.

«Якщо патрульні виявлять водія з ознаками сп’яніння за кермом навіть автомобіля, що стоїть, вони можуть кваліфікувати це як підготовку до керування транспортним засобом у нетверезому вигляді або спровокувати водія на „п'яну“ їзду», — пояснює адвокат.

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Часто трапляється, що поліцейські, побачивши компанію, яка вживає алкоголь у автомобілі, наполягають на його перестановці, погрожуючи штрафом. Однак щойно машина рушає, вмикається бодікамера, і патрульні просять водія пройти тест на алкоголь.

«Суд частіше стає на бік патрульних, особливо за наявності свідків або відеозапису. Водій, який перебуває у стані сп’яніння, рідко може надати переконливі докази, що він не збирався керувати автомобілем», — пояснює адвокат.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які вимоги поліції має право проігнорувати водій у разі зупинки автомобіля.

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