Які вимоги поліції має право проігнорувати водій у разі зупинки автомобіля: рекомендації юристів

Експерти дали поради водіям, розповівши про випадки, коли автовласник не тільки може не пред'являти документи на вимогу поліцейських, а й не виконувати деякі вимоги патрульних.

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Про це пише профільне видання «Твоя машина», зазначаючи, що у деяких ситуаціях правоохоронці можуть перевищувати свої повноваження.

Так, інспектор може попросити водія залишити автомобіль лише у певних ситуаціях. Наприклад, при підозрах у скоєнні автовласником правопорушення, якщо необхідно провести огляд машини або потрібно усунути водія від керування авто — у випадку, якщо є підозра, що водій нетверезий.

Не є порушенням правил і відмова автовласника сісти до поліцейської машини, якщо його офіційно не затримано.

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Також знавці правил звертають увагу на два різні поняття: поверхнева перевірка та огляд автомобіля. Перше — візуальний огляд одягу чи зовнішньої частини автомобіля без відкриття дверей, багажника чи сумок. У такому разі протокол не складається. Друге — офіційна процедура з протоколом і обов'язково у присутності понятих чи з відеофіксацією.

Також із дотриманням встановлених правил має проводитись перевірка на алкоголь. Так, алкотестер має бути сертифікований. Також обов'язковим є складання акта у присутності понятих або під відеофіксацю. До речі, стати понятим інший учасник руху може лише за власним бажанням.

Незаконною є вимога залишити поліцейським документи чи речі у заставу — правила це не передбачають.

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Раніше фахівці пояснювали, хто з учасників дорожнього руху не може бути оштрафований за «п'яну» їзду.

Ілюстративне фото Патрульної поліції Києва

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