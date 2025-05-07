«Наше сонечко»: Меган Маркл показала сина від принца Гаррі

Поки королівська сім'я Великобританії продовжує святкування Дня перемоги у Другій світовій війні, їхня рідня у США теж не сидить без діла. Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відзначають день народження свого первістка.



Певно, при цьому Меган згадує, якими щасливими були всі у палаці, коли первісток пари Арчі народився. Але потім Гаррі та Меган полетіли до Америки і весь світ вразили скандальні заяви принца та його дружини в інтерв'ю Опрі Вінфрі.

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«У ті місяці, коли я була вагітна, у той же період точилися розмови, що йому не буде надано охорону і він не отримає титул, а були ще побоювання та розмови про те, наскільки темною буде його шкіра після народження», — скаржилася тоді Маркл журналістці.

Сьогодні через кілька років після резонансного інтерв'ю ні Меган, ні принц Гаррі не згадують про свої звинувачення на адресу Віндзорів. Навпаки, тепер герцогиня Сассекська лише підкреслює свою приналежність до британської Корони і на повну силу ділиться милими кадрами з сином і дочкою Лілібет Діаною в Instagram.

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Ось і в день народження Арчі вчора, 6 травня, Меган опублікувала ніжний пост у соцмережі.

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«Наш син. Наше сонечко. Вітаю Арчі із 6-річчям! Дякуємо за любов, молитви та теплі побажання для нашого милого хлопчика. Йому шість! Куди відлетів час? (І всім, хто прийшов відсвяткувати з нами на його вечірці минулими вихідними, дякую, що зробили його день народження таким неймовірно особливим)», — написала вона.



Привітання Маркл супроводжувала новим фото з Арчі. На знімку видно, як первісток Сассекських насправді виріс за останні роки. Очікувано, юного принца було знято зі спини, оскільки обличчя дітей Меган і Гаррі ретельно приховують від публіки.

Цікаво, що через ракурс вийшло так, ніби навколо голови Арчі засяяв німб — такий ефект дало західне сонце. Так що Маркл вкотре зуміла вибрати досить дивовижне фото.

Нагадаємо, скандали навколо Сассексів не вщухають. Нещодавно принца Гаррі звинуватили у газлайтингу.

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