«На літню спеку не варто розраховувати»: синоптикиня розказала про погоду на найближчі дні

У більшості областей України 8 травня буде суха погода. Проте на сході очікується дощ, а в Карпатах дощ, місцями навіть із мокрим снігом, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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Температура повітря вночі +2…+7 градусів, на півдні та сході +9…+14 градусів.

«Вночі на півночі, заході, на Черкащині, Полтавщині подекуди заморозки на ґрунті», — пише синоптикиня.

Протягом дня четверга передбачається +12…+17, на півдні +15…+20 градусів, у західних областях +9.+13 градусів.

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У Києві 8 травня опади малоймовірні. Вночі +4…+6 градусів, вдень +12…+14 градусів.

За прогнозом Діденко, далі в Україні переважатиме волога, з періодичними дощами, погода.

«Дещо потеплішає, проте на літню спеку не варто розраховувати — очікується комфортна температура повітря», — уточнює синоптикиня.

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Своєю чергою, за даними Укргідрометцентру, у Києві 8 травня без опадів, вночі 4−6° тепла, вдень до +14°, вітер північний, 5−10 м/с.



«8 травня у Карпатському регіоні та на південному сході, вночі і на півдні країни короткочасний дощ, на решті території без опадів; температура вночі 5−11°, вдень 14−20°, у північних та більшості західних областей вночі 1−6° тепла, на ґрунті заморозки 0−3°, вдень 9−14° тепла. Вітер в країні північний та північно-західний, 5−10 м/с», — йдеться у повідомленні.

9 травня вночі у південно-західній частині, на Кіровоградщині, Черкащині та місцями на Київщині, вдень дощі, в більшості центральних та південних областей місцями значні дощі. Температура вночі 2−9° тепла, у північно-західній частині на ґрунті заморозки 0−5°, вдень 9−14° тепла, на південному сході країни до 18°. На високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг, температура вночі 0−5° морозу, вдень 1−6° тепла.

У столиці в п’ятницю короткочасні дощі, вночі 4−6°, вдень до +14°, вітер північний, 5−10 м/с.

10 травня вночі на південному сході та сході країни помірні, вдень у західних та північних областях невеликі дощі, на решті території без опадів; температура вночі 2−9° тепла, у північно-західній частині на ґрунті заморозки 0−5°, вдень 9−14° тепла, на південному сході країни до 18°. Вітер північний та північно-західний, 5−10 м/с.

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У Києві у суботу вночі без опадів, 4−6° тепла, вдень невеликий дощ, до +14°, вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кибальчич раніше попереджав, що загальний фон температури травня буде не надто високим по всій країні.

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