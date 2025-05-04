Готуйте парасольки та светри: синоптики дали нерадісний прогноз на тиждень із 5 по 11 травня

Як і прогнозували синоптики, цьогорічний травень може запам’ятатися не сонячним теплом і активними городніми роботами, а прохолодою із рясними дощами. Про це пише метеоролог Ігор Кибальчич, оцінюючи погодні перспективи на найближчий тиждень.

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За його оцінкою, найбільш прохолодна погода очікується у північно-західних областях та Карпатському регіоні, а найтепліше буде у Криму та на південному сході країни.

Понеділок, 5 травня. У більшості областей пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+12 °С, вдень +17…+23 °С, у західних областях та на північному сході +10…+15 °С.

Прогноз на 5 травня. Карти Гідрометцентру

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Вівторок, 6 травня. На більшій частині території країни триватиме дощова погода. Виключення становитимуть лише крайній південний схід та Крим. Вночі та вранці місцями спостерігатиметься слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря на півночі та заході становитиме від +3 градусів вночі до +13 °С вдень. В інших регіонах країни буде трохи тепліше — вночі до +13 °С, вдень — до +20 °С.

Прогноз на 6 травня. Карти Гідрометцентру

Середа, 7 травня. День мине переважно без опадів. Лише вночі у північних та східних регіонах можливі невеликі опади, а також туман. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, у північних та західних областях +2…+7 °С; вдень +13…+18 °С, на крайньому півдні та у Криму +17…+22 °С.

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Прогноз на 7 травня. Карти Гідрометцентру

Четвер, 8 травня. Дощі очікуються вночі на Одещині та на Прикарпатті, вдень — у південних та центральних регіонах, місцями значні. Вітер переважно змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в північних та західних регіонах вночі впаде до +1…+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки 0…-3 °С; вдень +9…+14 °С. У решті регіонів вночі +6…+11 °С, вдень +14…+19 °С.

Прогноз на 8 травня. Карти Гідрометцентру

П'ятниця, 9 травня. Вночі у південно-східних областях, вдень у західних регіонах та Одеській області пройдуть дощі, у Карпатах — із мокрим снігом. На решті території країни істотних опадів не очікується. Вітер північно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме у північних та західних областях +1…+6 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С, вдень +8…+13 °С. В інших регіонах країни вночі очікується +5…+10 °С, вдень +13…+18 °С, у Криму до +21 °С.

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Прогноз на 9 травня. Карти Гідрометцентру

Субота, 10 травня. У південних, центральних та західних регіонах утримається нестійка та дощова погода, значні опади умовірні у західній частині країни. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі у західних та північних областях +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С; в решті регіонів вночі +6…+12 °С, вдень +14…+19 °С.

Неділя, 11 травня. Дощі охоплять на більшу частину України, часом вони обіцяють бути значними. Сухо має бути тільки у північних областях. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+10 °С, вдень +13…+18 °С, у західних та центральних областях +8…+13 °С.

Також нагадаємо, що цими вихідними також існує велика ймовірність дощів, а на сході країни — навіть заморозків.



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