Принц Луї став зіркою соцмереж: що накоїв молодший син Вільяма та Кейт

Нещодавно принц та принцеса Уельські разом із дітьми відвідали парад на честь 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.



А після того, як було опубліковане відео з параду, молодший син подружжя, семирічний принц Луї, знову став зіркою соцмереж, пишуть ЗМІ.

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У відео Луї спочатку спародіював свого старшого брата, 11-річного принца Джорджа, який педантично поправив волосся, а потім закотив очі у відповідь на його довгий виразний погляд.

Зазначимо, що маленький принц Луї давно став улюбленцем публіки через свою безпосередню поведінку на офіційних заходах. Хлопчик відкрито демонструє свої емоції: не приховує, коли йому нудно, робить на камеру кумедні пики. Це часто перетворює його на героя мережевих мемів.

Нагадаємо, що у Кейт Міддлтон та принца Вільяма троє дітей. Крім Луї та Джорджа, у них також є 10-річна донька Шарлотта.

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