Індія здійснила серію ракетних ударів по Пакистану, постраждали цивільні: чи переросте багаторічний конфлікт у війну

Індія після попередження здійснила серію ракетних ударів по Пакистану, так і в підконтрольній йому частині Кашміру. Згідно з інформацією індійських військових, операція «Сіндур» має на меті знищення таборів терористів, а пакистанські військові обʼєкти не чіпали. Там заявили про ураження дев’яти таких об’єктів.

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«Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей і методів виконання», — так уряд Делі прокоментував військову операцію. Там додали, що ці дії не мають призвести до ескалації конфлікту.

Проте стало відомо, що внаслідок нічних ударів Індії загинули 26 цивільних людей, ще 46 отримали поранення. Зокрема, таку інформацію озвучив речник збройних сил Пакистану Ахмед Шаріф Чаудрі.

За його даними, 13 людей загинули у місті Ахмадпур Іст, серед них дві дитини, сім жінок і чотири чоловіки.

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Чаудрі зазначив, що під час нападу на місто було поранено 37 людей, з них дев’ять жінок і 28 чоловіків. Він зауважив, що ще 13 людей загинули в Кашмірі, який перебуває під управлінням Пакистану.

Один з ракетних ударів припав на мечеть у місті Бахавалпур у провінції Пенджаб.

Пакистан завдав ударів у відповідь. Зокрема, пакистанська армія здійснює невибіркові бомбардування вздовж усієї лінії кордону. За даними СNN, під час індійської атаки Пакистан збив п’ять винищувачів ВПС Індії (три французькі винищувачі Rafale, один МіГ-29, один Су-30) та безпілотник Heron «з метою самооборони».

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Тим часом у Міноборони Індії заявили, що Пакистан знову порушує Угоду про припинення вогню, обстрілюючи артилерією Бхімбер-Галі в районі Пунч-Раджаурі.

За інформацією індійської поліції, внаслідок пакистанського обстрілу території, контрольованої Індією, поранено двох жінок.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф пообіцяв завдати «удару помсти» у відповідь на атаку. Він назвав дії Індії «актом війни».

«Пакистан має повне право рішуче відповісти на цей акт війни, нав’язаний Індією, і рішуча відповідь вже дається», — сказав він.

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Повідомляється, що головна міністерка провінції Пенджаб Мар’ям Наваз оголосила надзвичайний стан у регіоні, який межує з Індією. Усі школи, коледжі та університети будуть закриті. Поліція та інші служби безпеки переведені у стан підвищеної готовності, а лікарів, які перебувають у відпустці, попросили з’явитися на службу.

Також Пакістан закрив свій повітряний простір на 48 годин, що призвело до призупинення всіх внутрішніх і міжнародних рейсів.

Президент США Дональд Трамп назвав «ганьбою» військову операцію Індії проти Пакистану і зазначив, що дізнався про цю новину напередодні заходу в Овальному кабінеті.

«Це ганьба. Ми щойно почули про це, коли входили в двері Овального кабінету. Я думаю, що люди знали, що щось має статися, зважаючи на попередні події, вони боролися протягом тривалого часу, ви знаєте, вони боролися протягом багатьох, багатьох десятиліть і століть. Я просто сподіваюся, що це закінчиться дуже швидко», — сказав Трамп.

Нагадаємо, відносини між Індією та Пакистаном залишаються напруженими через територіальний спір навколо регіону Кашмір, який обидві країни вважають своїм.

Як писали «ФАКТИ», внаслідок недавньої атаки на туристів у місті Пахалгам, розташованому в індійському Кашмірі, загинуло 26 осіб. Влада Індії назвала це найжорстокішим за чверть століття нападом на цивільних та звинуватила Пакистан у причетності до теракту. Ісламабад відкинув звинувачення та запропонував Індії провести «‎достовірне, прозоре та незалежне розслідування» теракту нейтральною комісією експертів. Індія від пропозиції відмовилась і розгорнула військові навчання на кордоні.

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