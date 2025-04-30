Індія нападе на Пакистан у найближчі 36 годин: що відомо

Ситуація між Індією та Пакистаном, які володіють ядерною зброєю, дедалі загострюється. Зокрема, Пакистан заявив, що має достовірні дані розвідки про те, що Індія має намір завдати військового удару протягом наступних 24−36 годин, використовуючи інцидент у Пахалгамі як привід.

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«Будь-який акт агресії буде зустрінутий рішучою відповіддю. Індія нестиме повну відповідальність за будь-які серйозні наслідки в регіоні», — таку заяву Ісламабаду озвучив міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар у мережі Х.

Він додав, що Індія нестиме повну відповідальність за можливі катастрофічні наслідки для регіону.

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Також минулої ночі ВПС Пакистану перехопили ескадрилью індійських винищувачів, що складалася з чотирьох літаків Rafael, над Кашміром, повідомив Pakistan Observer.

Тим часом Індія швидко розгорнула високочастотні системи глушіння, щоб порушити сигнали глобальних навігаційних супутникових систем (GNSS), включно з GPS, ГЛОНАСС та Beidou, і знизити обізнаність Пакистану про ситуацію, обмежити його навігаційні можливості та ефективність високоточної зброї.

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Як писали «ФАКТИ», внаслідок недавньої атаки на туристів у місті Пахалгам, розташованому в індійському Кашмірі, загинуло 26 осіб. Влада Індії назвала це найжорстокішим за чверть століття нападом на цивільних та звинуватила Пакистан у причетності до теракту. Ісламабад відкинув звинувачення та запропонував Індії провести «‎достовірне, прозоре та незалежне розслідування» теракту нейтральною комісією експертів. Індія від пропозиції відмовилась і розгорнула військові навчання на кордоні.

Фото Getty Images

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