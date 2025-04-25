Ядерна війна за воду? Що відбувається між Індією та Пакистаном

З чого почалося дуже стрімке й небезпечне чергове загострення відносин

22 квітня в індійській провінції Кашмір група терористів розстріляла з автоматів АК-47 іноземних туристів та місцевих, які приїхали на курорт. Під час цього збройного теракту загинуло 26 людей. Влада Індії назвала це найжорстокішим за чверть століття нападом на цивільних.

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«Зловмисники прийшли в повній амуніції, запаслися сухофруктами та медикаментами. Джерела повідомили, що терористам місцеві жителі допомогли провести розвідку. За словами очевидців, хоча двоє терористів розмовляли мовою пушту (що вказує на пакистанське походження), двоє з них були місцевими жителями (Аділ і Асіф). (…) Точність і спланованість атаки також вказує, що були залучені навчені оператори, а не місцеві аматори. За даними джерел у розвідці, цифрові сліди зловмисників простежили до безпечних будинків у Музаффарабаді та Карачі (міста Пакистану. — Авт.), що посилює докази транскордонних терористичних зв’язків», — повідомляла India Today.

Пакистан вже прямо пригрозив Індії війною

Хоча Пакистан усе заперечував, Індія оголосила про закриття прикордонного пункту пропуску у спірному регіоні, різко обмежила і без того незначне видавання віз для громадян Пакистану, анулювала вже видані дозволи та дала 48 годин для виїзду зі своєї території. Крім того, Індія вислала пакистанських військових аташе й оголосила про початок військових навчань під назвою «Акраман», які будуть зосереджені на застосуванні військово-повітряних сил з десятка авіабаз одночасно.

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У відповідь на дії Індії Пакистан вжив низку симетричних і навіть жорсткіших заходів. Зокрема, Ісламабад закрив прикордонний перехід у Кашмірі, вислав індійських дипломатів і дав 48 годин громадянам Індії, аби ті залишили країну. Також було анульовано та обмежено візову політику. Пакистан повністю закрив повітряний простір для індійських авіакомпаній та заборонив будь-яку торгівлю між країнами навіть через посередників у третіх державах.

24 квітня Індія пішла на безпрецедентний крок та повністю перекрила 4 шлюзи, чим зупинила потік води річки Інд у Пакистан. Таким чином, вперше після підписання угоди про води Інду з 1960 року Індія заблокувала течію. Варто додати, що за цим договором річки, які починаються в Кашмірі, були поділені між країнами: Пакистан отримав контроль над річками Інд, Джелам і Чинаб, а Індія — над річками Раві, Сатледж і Біас. Примітно, що цей договір не переривався навіть під час двох попередніх війн між країнами.

Індія повністю перекрила 4 шлюзи, чим зупинила потік води річки Інд у Пакистан

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У відповідь на дії сусідки щодо водних ресурсів Ісламабад зробив гучну заяву. Адже для Пакистану Інд є головним джерелом води в країні. Вона дозволяє зрошувати 12 млн гектар землі при загальній довжині всієї іригаційної мережі у 65 тис. км.

«Будь-яка спроба Індії зупинити або змінити потік вод, які належать Пакистану відповідно до Договору про води Інду, розглядатиметься як акт війни. Відповідь буде негайною та рішучою», — заявили в Ісламабаді.

25 квітня біля кордону Пакистану та Індії сталася стрілянина. За словами індійських посадовців, пакистанські солдати використали стрілецьку зброю для обстрілу позицій Індії в Кашмірі — уздовж високомілітаризованого кордону. Індійські солдати відповіли. Втрат не було.

Пакистан активно перекидає техніку до західних кордонів.

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Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф висловив стурбованість тим, що інцидент може призвести до «повномасштабної війни». Він також сподівається, що конфлікт вдасться вирішити за допомогою переговорів.

Кашмір — спірний регіон, за який обидві країни воювали вже тричі

Кашмір, що розташований у мальовничих Гімалаях, став ареною боротьби між країнами через своє стратегічне значення та релігійну різноманітність. Боротьба за цю територію стала одним із найскладніших і найтриваліших збройних протистоянь у сучасному світі. Так, Індія регулярно звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків. А Ісламабад зі свого боку заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що підтримує лише самовизначення Кашміру.

Одним із найсерйозніших ризиків у будь-якій кризі між Індією та Пакистаном є й те, що обидві країни володіють ядерною зброєю.

Офіційно дві країни не розкривають кількість та якість своєї ядерної зброї, проте незалежні оцінки дають змогу зрозуміти масштаби.

Так, станом на 2024 рік Індія мала приблизно 172−180 ядерних зарядів. За індійським законодавством, їх можна застосувати тільки у відповідь на дії противника.

Пакистан має приблизно таку ж кількість зарядів — до 170. У 2023 році країна повідомила, що має весь спектр ядерної зброї: стратегічний, оперативний та тактичний. При цьому Пакистан може застосувати зброю при будь-якій потребі. Це пов’язано із чисельною перевагою Індії у сухопутній та військовій силі.

Ядерні арсенали Пакистану та Індії

Витоки конфлікту

До 1947 року Індія та Пакистан входили до складу Британської Індії — колоніального державного утворення. Завдяки зусиллям Мусульманської ліги 14 серпня 1947 року було утворено державу Пакистан, а 15 серпня 1947 — Індію.

Причиною десятирічних конфліктів між Індією та Пакистаном стала спірна провінція Кашмір. Офіційно Кашмір не зафіксований угодою про кордони, тому він не входить ані до складу Індії, ані до складу Пакистану. Початком протистояння став факт того, що країни не могли розв’язати питання про політичну приналежність князівства Кашмір. Більшість населення було мусульманами, але політична верхівка — індуїсти.

Тоді махараджа Кашміру Харі Сінгх вирішив приєднатися до Індії, однак це не влаштовувало пакистанський уряд. У результаті війни 1947−1949 років Кашмір розділили: 60% території відійшло до Індії, 40% - до Пакистану. Втім, перемир’я не допомогло розв’язати конфлікт, а тому почалося довге протистояння між державами.

У серпні 2019 року уряд Індії скасував статтю 370 Конституції, яка гарантувала автономію Джамму і Кашміру, і статтю 35A, що обмежувала права некорінних жителів. Регіон було реорганізовано у дві союзні території під прямим контролем Делі. Це супроводжувалося комендантською годиною, відключенням інтернету на 552 дні та арештами тисяч людей, включно з місцевими політиками.

У 2021 році Індія та Пакистан уклали перемир’я. Країни погодилися на таке рішення, щоб полегшити життя громадян, які живуть вздовж спірного кордону. Але й це тривало не надто довго.

Наразі обидві країни опинилися занадто близько до початку повномасштабної війни.

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