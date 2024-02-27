«Миші, які бігали по нас вночі, зранку були контужені»: Віталій Козловський розкрив історію пісні свого життя

Популярний співак Віталій Козловський, який зараз є військовослужбовцем, розповів історію пісні свого життя. Він поділився щемливою історією про композицію, яку асоціює зі своїм батьком, який пішов з життя три роки тому.

ВІДЕО ДНЯ

«Мій батько був для мене справжнім другом. Навіть брав мене у відрядження, адже був електриком-атомником. Коли всі чоловіки їхали самі у робочі поїздки, батько брав мене з собою, знайомився з місцевими жінками з дітьми і залишав мене з ними. Він дуже мене любив, і коли в мене був конфлікт з Кондратюком, він завжди казав: сину, я не можу дивитися на те, як тебе вбивають, а я нічого не можу вдіяти. Він помер 3 роки тому. На сороковий день його смерті мені наснився сон, в якому я йду по глибокому окопу і виходжу у відкритий бліндаж без стелі. Зверху на мене дивиться батько і каже: сину, тобі не треба боятися, але тут зараз тобі не треба бути», — поділився Віталій під час знімань нового проєкту «Пісня мого життя».

Козловський також розповів, що з початку російського вторгнення дав понад 150 концертів у шпиталях, на полігонах, в лісах, полях. Але вже тоді розумів, що має робити більше для захисту країни. Тому, коли прийшла повістка з військкомату, не вагаючись пішов воювати.

«Мене відправили у Донецьку область, і коли ми одного разу вийшли на позиції, нас обстріляли. По нас гатили 2,5 години з двох позицій, снаряди прилітали в семи метрах від нашого бліндажу. Можете тільки здогадуватись, який жах ми пережили. Миші, які бігали по нас вночі, зранку були контужені. Лісосмуга, в якій ми переховувалися, була як пустеля. Коли ми приїхали в сусіднє село на ротацію, хтось з хлопців згадав, що я співак і попросив заспівати мене. Тоді я виконав саме цю пісню. В той час я згадав і сон, і батька, і зрозумів, що він мій янгол-охоронець», — поділився Віталій Козловський.

РЕКЛАМА

Раніше співак показав реальні кадри війни та своїх побратимів в чуттєвій пісні «Навкруги», яку написав після масованого обстрілу.

Зараз Віталій перевівся в інший підрозділ та вже не перебуває на передовій.

РЕКЛАМА

Фото: канад «1+1 Україна»

РЕКЛАМА

71

Читайте нас у Facebook