«Кондратюк забирає мою військову зарплату»: Козловський вперше розповів, скільки ще винен колишньому продюсерові

Співак Віталій Козловський, який наразі на фронті захищає країну, вперше прокоментував те, що колишній продюсер Ігор Кондратюк забирає його військову зарплату. Суди і виконавчі провадження з колишнім продюсером тривають понад 10 років.

Як пояснив Віталій, претензії не через порушення контракту, а через те, що після того, як пішов у сольне плавання, на концертах заспівав свої пісні, емоційно піддавшись закликам багатотисячної публіки, яка цих пісень чекала. Артист щиро вважав їх своїми. Проте права належали продюсеру.

«Бо коли співпрацювали, я на тотальній довірі підписував будь-які папери з напуттям: „Твоя справа співати. Документи — це просто формальність, підписуй, а по-людськи ми завжди домовимось“. От я і був впевнений, що порозуміємось і дійдемо з ним згоди. Принаймні, я не раз був ініціатором пропозиції зустрітись, обговорити і знайти рішення. Від зустрічей Кондратюк категорично відмовлявся», — пояснив Віталій.

За його словами, він вже сплатив понад 1 мільйон гривень і має ще величезний борг — близько 2 мільйони. Гроші вираховуються з його військової зарплатні.

«Сьогодні військова частина відраховує від мого грошового забезпечення (зарплати) відсоток на погашення виконавчих проваджень. І на користь Кондратюка, і на штраф в держбюджет. Проваджень декілька, тому після всіх відрахувань від зарплати лишається десь половина, яку я мав би отримувати. Але і цей залишок, потрапивши на мою картку, одразу блокується і списується виконавчою службою майже повністю (всі скріни цих стягнень я маю). Усвідомлення цього на передовій сприймається зовсім інакше, ніж на цивілці. Бо велику кількість потреб ми з хлопцями закривали терміново самі, скидаючись. У кого рідні на війні, мене зрозуміють. Мусив розвести руками і пояснювати ситуацію своїм, бо скидатись було вже нічим», — пише Козловський.

Він запевняє, що звертався до Кондратюка з листом, щоб призупинити стягнення на час проходження військової служби. Проте не отримали позитивної відповіді. Віталій підкреслює, що зробив цей допис для того, щоб прояснити ситуацію та уникнути маніпуляцій і точно не хоче, щоб його жаліли.

«Знаю, що моя ситуація не унікальна. Чимало військових стикаються з блокуванням карток і зняттям коштів. Були б справедливими зміни в законодавстві, які дозволять не „душити“ військових стягненнями на час війни. А тимчасово призупинити їх і продовжити вже після. Бо наскільки непосильно це поєднувати — зрозуміють лише ті, хто сам або чиї близькі служать», — підкреслив співак.

Він також повідомив, що зараз приїхав до Києва, бо його перевели в іншу частину. Де саме, продовжуватиме службу, Козловський поки не знає. Каже, що цей час у столиці використає максимально для того, щоб якомога більше допомогти хлопцям.

Нагадаємо, Віталій Козловський отримав повістку у червні цього року. Пройшов спеціальну військову підготовку та долучився до лав Нацгвардії у штурмовій бригаді «Рубіж». Артист показує прихильникам, як проходить його служба, в яких «апартаментах» живе та як проходив посвяту в артилеристи.

Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

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