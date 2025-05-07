Шпигував за ЗСУ видаючи себе за військового: правоохоронці затримала ще одного зрадника

Служба безпеки затримала ще одного російського агента, який аби виконати завдання ворога, перевдягався у піксельну форму, видаваючи себе за військового ЗСУ.

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Насправді ж цей 44-річний мешканець Сумської області взявся виконувати замовлення фсб зі «спостереження» за Силами оборони на Курському напрямку. Для цього фігурант об’їжджав прикордонну місцевість на рейсових автобусах і приховано фіксував пункти базування та маршрути руху українських захисників.

Як повідомляють у спецслужбі, зібрану інформацію чоловік передавав куратору через месенджер. При цьому у них були кодові слова, котрі свідчили, наприклад, про вихід агента на зв’язок та його готовність надати «звіт».

Під час затримання агента «на гарячому», коли він шпигував біля об’єкта ЗСУ, в нього вилучили мобільний телефон з анонімним чатом, куди він надсилав зашифровану інформацію для фсб. Зокрема, були там і координати для прицільних ударів керованими авіабомбами по українських військах.

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Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також нагадаємо, як СБУ викрила агента росіян, який готував прорив російської ДРГ на Сумщині, вдаючи з себе рибалку.

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