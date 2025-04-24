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Прикидався рибалкою: СБУ викрила агента росіян, який готував прорив їхньої ДРГ на Сумщині (фото)

13:47 24 квітня 2025
СБУ затримала російського шпигуна на Сумщині. Фото СБУ

СБУ, яка нещодавно на Чернігівщині викрила російську агентку, яка встановлювала «відеопастки» для корегування ударів зс рф, затримала на прикордонні Сумщини двох ворожих поплічників.

Служба безпеки України повідомляє, що один із затриманих — громадянин росії, який проживав в Україні. Він не лише шпигував за Силами оборони України, але й готував прорив російських диверсійно-розвідувальних груп на територію Сумщини. Ворог сподівався перейти кордон з боку Брянської області рф.

Зрадники готували прорив ворожої ДРГ з території російської Брянщини. Фото СБУ

«Щоб спланувати маршрут руху ворожих ДРГ в „обхід“ позицій Сил оборони, росіянин мав виявити локації українських військ на прикордонні Шосткинського району. Для виконання цього завдання пособник загарбників залучив свого спільника, 60-річного місцевого безробітного, який очікував на захоплення регіону», — зазначили в СБУ та додали, що ворожі посібники об'їжджали прикордоння Сумщини під виглядом поїздок на риболовлю та приховано фіксували військові об’єкти.

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Зловмисників затримали на блокпосту, який вони намагались перетнути після проведення дорозвідки біля пункту базування Сил оборони. Фігурнти кримінального провадження перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Раніше Служба безпеки викрила зрадницю, яка облаштувала спостережний пост поблизу військового аеродрому на Хмельниччині.

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Фото СБУ

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