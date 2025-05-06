«Зливав» кординати штабів: контрактник із бойової бригади ЗСУ на Харківщині виявився «кротом» російського ГРУ

СБУ затримала чергового російського «крота» у лавах ЗСУ — бригада, в якій служив російський агент, виконувала завдання в зоні бойових дій на Харківщині.

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«Зрадник „зливав“ окупантам локації бойового з’єднання, в якому проходив службу на Куп’янському напрямку. Поетапно задокументовано, як агент месенджером виходив на куратора з російського гру та передавав йому координати свого та інших підрозділів з передової. Найбільше ворога цікавили координати штабів, запасних командних пунктів, укріпрайонів та вогневих позицій Сил оборони», — повідомляє Служба безпеки Украаїни.

За геолокаціями, наданими ворогові зрадником, росіяни готували ракетно-бомбові удари. А агент гру перед ударами мав вийти з периметра вогневого ураження. Втім, реалізації ворожих задумів зашкодила військова контррозвідка СБУ. Локації Сил оборони були убезпечені, а зрадника затримано неподалік лінії бойового зіткнення.

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Слідчі з'ясували, що контрактник був дистанційно завербований окупантами у січні цього року. Його куратор — співробітник воєнної розвідки рф, який перебуває на передовій східного фронту.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), його взято під варту без права внесення застави. Російському агенту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці викрили та затримали російського агента — чиновника Державного космічного агентства, який зливав ворогу інформацію про страгетічні підприємства та надавав доступ до секретних супутникових знімків.

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Фото СБУ

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