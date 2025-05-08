В Україні вводять новий сервіс для споживачів газу
Низку послуг для клієнтів компанії «Нафтогаз України», в тому числі й отримання довідки щодо відсутності заборгованості, яка може знадобитися при оформленні субсидії, віднині можна отримати в ЦНАПах та Дія.Центрах.
Як повідомляють в Міністерстві цифрової трансформації, сервіс наразі доступний в 111 точках доступу ЦНАПів та Дія. Центрів п’яти областей:
- Івано-Франківської;
- Одеської;
- Закарпатської;
- Рівненської;
- Харківської.
Громадяни мають змогу:
- стати клієнтом ГК «Нафтогаз України» або змінити постачальника;
- актуалізувати дані особового рахунку;
- отримати довідку про відсутність заборгованості чи акт звірки;
- сформувати рахунок за спожитий газ.
Адреси Дія. Центрів та ЦНАПів, які вже надають послуги, можна знайти на сайті «Нафтогазу».
Нагадаємо, що після завершення опалювального сезону в Україні розпочався процес перепризначення субсидій на комуналку на наступний рік. Деяким субсидіантам, щоб продовжувати отримувати державну допомогу, потрібно писати заяви. Втім, для більшості це відбудеться автоматично.
Фото Pixabay1077
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