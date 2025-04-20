В Україні розпочинається процес переоформлення субсидій на неопалювальний сезон: кому потрібно звернутися із заявою

В Україні, де цього року змінили правила надання пільг на ЖКП, невдовзі ПФУ визначатиме, хто отримуватиме житлові субсидії на наступний період — до 30 квітня 2026 року.

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В ПФУ наголосили, що громадянам, які отримували житлову субсидію в попередньому періоді, виплату буде призначено автоматично, на підставі наявної в Пенсійному фонді України інформації. Звичайно, якщо не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарства, відсутня заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг. До речі, субсидіанти зобов’язані повідомити інформацію про зміни у складі домогосподарства чи майновому стані його членів протягом 30 днів.

Втім, деяким категоріям громадян доведеться звертатися із заявою про призначення субсидії та декларацією про доходи та витрати (або спрощеною заявою).

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Так, за особистим зверненням житлова субсидія на наступний період призначається, зокрема, якщо:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства сплачують житлово-комунальні послуги, проживаючи в орендованому житловому приміщенні;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

член домогосподарства звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також в ПФУ нагадали, як враховуються доходи домогосподарства при нарахуванні субсидії. Зазначається, що у випадку, коли субсидія призначається з початку неопалювального сезону (з травня), то для розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід за III і IV квартали попереднього календарного року. Пенсії враховується за березень поточного року. Варто пам'ятати, що пенсійні виплати збільшуються після березневої щорічної індексації.

Подати документи на призначення субсидії можна:

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особисто в сервісном центрі Пенсійного фонду України;

надіслати поштою на адресу органу Пенсійного фонду України;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Також документи можна подати через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, центру надання адміністративних послуг та через портал «Дія».

Раніше повідомлялося, що деяким домогосподарствам субсидію на оплату послуг ЖКГ не призначать без довідки від «Нафтогазу» щодо відсутності заборгованості.

Фото Pixabay

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