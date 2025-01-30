Частині українців не призначить субсидію без довідки від «Нафтогазу»: що це за документ

Громадяни, яким потрібна державна допомога для оплати послуг ЖКГ, можуть подавати заявки на оформлення субсидій. Втім, є нюанси, які потрібно враховувати людям, які мали заборгованість.

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Як пише видання «На пенсії», довідку про відсутність заборгованість за газ від «Нафтогазу» потрібно надавати громадянам, які мали прострочені платежі незадовго до звернення по субсидію.

Цей документ також буде необхідний, якщо власники житла помінялися.

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Документ можна отримати дистанційно:

в особистому кабінеті my.gas.ua;

у чат-ботах у Viber та Telegram;

у терміналах самообслуговування Ощадбанку, «ПриватБанку», EasyPay або City24.

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Також довідку про відсутність заборгованості можна забрати особисто, звернувшись до Центру обслуговування клієнтів або партнерського відділення компанії «Нафтогаз».

Для отримання документу необхідно пред'явити паспорт чи ID-карту, а також EIC-код чи номер особового рахунку.

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Раніше в Мінсоцполітики розповідали про кілька нових правил, які враховуються при призначенні субсидії для оплати послуг ЖКГ.

Фото Pixabay

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