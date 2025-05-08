Як їсти піцу — руками чи за допомогою приборів: деякі нюанси вас можуть здивувати

Піца — це смачно і ситно. А ще ця страва досить бюджетна. Якщо замовляєте велику або середню піцу на кілька людей, виходьте з того, що кожен має отримати 2−3 шматочки. В Італії піцу їдять неодмінно за допомогою приборів. Це естетично. Їсти піцу руками теж допускається, в більш неформальній обстановці. Краще, звісно, — домашній.

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Ще один аргумент їсти піцу за допомогою приборів — це гігієнічність. Адже в ресторані, навіть помивши руки перед їжею, так чи інакше ви берете ними телефон, торкаєтеся столу, стільця, меню…

Прибори зручні і в тому сенсі, що ви не забрудните руки, а відповідно й одяг.

Піцу подають гарячою — і це ще одна причина, чому її зручніше їсти за допомогою ножа і виделки.

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Якщо піца призначена для кількох людей, беріть той шматочок, який знаходиться ближче до вас, а не найпривабливіший. Краще відразу розділити піцу між присутніми. Робити це слід, звісно, чистими приборами.

Раніше ми писали про те, чи можна забирати їжу з ресторану.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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