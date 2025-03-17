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Піца з моцарелою на рідкому тесті: рецепт для лінивих (відео)

13:11 17 березня 2025
Рідке тісто для піци готується з додаванням дріжджів. Фото Pixabay

Свого часу фудблогерка Ольга Матвій ділилася рецептом сирної піци, яку готують не в духовці, а на пательні. А є варіант цієї страви, яку готують з рідким тістом.

Рецептом такої «лінивої» піци ділиться кулінарний ресурс «Шуба». Спосіб приготування відрізняється від інших тим, що тісто не потребує вимішування та підйому, а одразу відправляється в духовку.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • Борошно пшеничне — 250 г;
  • Тепла вода — 250 мл;
  • Дріжджі сухі — 8 г;
  • Сіль — 10 г;
  • Цукор — 10 г;
  • Оливкова олія — 20 мл;
  • Орегано сушене — за смаком.

Для начинки:

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  • Сир моцарела — 200 г;
  • Паста томатна — 50 г;
  • Базилік, гілочка — 1 шт.;
  • Оливкова олія — 20 мл;
  • Орегано сушене — за смаком.

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Приготування:

  • Для тіста в теплу воду додати цукор і сіль (по 1 ч. л.), перемішай до розчинення.
  • Додати олію (1 ст. л.) та частинами борошно, перемішуючи до однорідності, та розпушувач (8 г).
  • Форму (діаметром 26−28 см) змасти олією і присипати манкою дно та бортики, влити тісто.
  • На тісто викласти томатну пасту, орегано та трохи оливкової олії.
  • Випікати в духовці 15−20 хвилин при 220 °C.
  • На готову основу викласти моцарелу, базилік, посипати орегано та запікати до готовності сиру (3−5 хвилин).

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Про те, як зробити піцу не на тісті, а на хлібі, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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