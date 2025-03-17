Піца з моцарелою на рідкому тесті: рецепт для лінивих (відео)
Свого часу фудблогерка Ольга Матвій ділилася рецептом сирної піци, яку готують не в духовці, а на пательні. А є варіант цієї страви, яку готують з рідким тістом.
Рецептом такої «лінивої» піци ділиться кулінарний ресурс «Шуба». Спосіб приготування відрізняється від інших тим, що тісто не потребує вимішування та підйому, а одразу відправляється в духовку.
Інгредієнти:
Для тіста:
- Борошно пшеничне — 250 г;
- Тепла вода — 250 мл;
- Дріжджі сухі — 8 г;
- Сіль — 10 г;
- Цукор — 10 г;
- Оливкова олія — 20 мл;
- Орегано сушене — за смаком.
Для начинки:
- Сир моцарела — 200 г;
- Паста томатна — 50 г;
- Базилік, гілочка — 1 шт.;
- Оливкова олія — 20 мл;
- Орегано сушене — за смаком.
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Приготування:
- Для тіста в теплу воду додати цукор і сіль (по 1 ч. л.), перемішай до розчинення.
- Додати олію (1 ст. л.) та частинами борошно, перемішуючи до однорідності, та розпушувач (8 г).
- Форму (діаметром 26−28 см) змасти олією і присипати манкою дно та бортики, влити тісто.
- На тісто викласти томатну пасту, орегано та трохи оливкової олії.
- Випікати в духовці 15−20 хвилин при 220 °C.
- На готову основу викласти моцарелу, базилік, посипати орегано та запікати до готовності сиру (3−5 хвилин).
Про те, як зробити піцу не на тісті, а на хлібі, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay176
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