Чи можна забирати їжу з ресторану: тут є кілька нюансів, які знають далеко не всі

Етикет консервативний у своїй основі, але в наш динамічний час і він зазнає змін. Це стосується і правил відвідування ресторану.

Забирати з ресторану з собою їжу, за яку ви заплатили, цілком нормальне явище. Але треба врахувати кілька нюансів.

ВІДЕО ДНЯ

Попросіть офіціанта запакувати вашу їжу тільки в тому випадку, якщо вона виглядає на тарілці естетично. Наприклад, якщо недоторканими залишилися кілька вареників чи шматочків піци.

Не варто забирати їжу, яка згодом втратить свій вигляд і смак — наприклад, десерт на основі збитих вершків із полуницею або салат із зелені, заправлений йогуртом.

РЕКЛАМА

Ви можете забрати хліб, але тільки свою порцію, а не той, що поданий у хлібниці для всіх.

Поганий тон — забирати з собою їжу на фуршеті. Це дозволено лише в одному випадку: якщо організатори фуршету самі запропонують вам це зробити.

Їжа на шведському столі в готелях взагалі не призначена для винесення.

РЕКЛАМА

Знаючи правила етикету та дотримуючись їх, ви завжди почуватиметеся комфортно, а ваша репутація у колі колег та ділових партнерів не постраждає.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як безпомилково вибрати найсмачнішу страву в ресторані.

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

82

Читайте нас у Facebook