Курс долара в Україні: чому до 20 травня він буде стабільним

Початок травня в Україні долар зустрів стабільністю щодо гривні, яка не падає. І щонайменше до 20 травня ця ситуація не має змінитися у гірший для національної валюти бік.

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Таку думку «ФАКТАМ» висловив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, це пояснюється однією важливою подією цього дня.

Йдеться про те, що 20 травня є кінцевою датою сплати податків, і до цієї дати попит і пропозиція долара будуть збалансовані. Тенденція до зрівняння курсів на міжбанку та готівковому ринку збережеться. Принаймні в період 12−18 травня великої різниці між ними чекати не варто: вартість долара буде майже «єдиною» на міжбанку, в комбанках та обмінних пунктах.

Паралельно експерт нагадує, що травень традиційно «розігріває» споживчі ціни, що може підштовхнути курс долара трохи вгору. Утім, навіть за таких умов він залишиться нижче позначки початку року — нагадаємо, 1 січня 2025 року офіційний курс становив 42,02 гривні за долар. Очікування на найближчий тиждень — діапазон 41,25−41,65 грн/$.

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Курс євро, як і раніше, залежатиме від світових котирувань пари долар/євро. І хоча сюрпризів поки що не передбачається, справжніх рекордів теж чекати не варто. Паритет залишається в межах 1,13−1,15 долара за євро.

Щоправда, одним прогнозом усе не обмежується: на настрої ринків впливають дії, рішення американського президента. Через його не завжди прогнозовані кроки багато інвесторів уже «попрямували» з долара в золото і євро, відчувши на собі справжній «стрес». І очевидно повернення назад буде не швидким і не масовим.

Та попри все, долар залишається головним «сейфом» для світових грошей: у доларах зберігається близько 80% глобального капіталу. Отже, навіть чергові «шторми» з Вашингтону навряд чи серйозно похитнуть позиції американської валюти.

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- Таким чином, наступний тиждень на валютному ринку пройде без сюрпризів і без надмірних фантастичних очікувань. Поточні курсові зміни мало чим здивують і будуть у контрольованих межах, — резюмує банкір.

Як писали «ФАКТИ», дії президента США Дональда Трампа останнім часом серйозно впливають на стабільність американської валюти.

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