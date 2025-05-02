Курс долара на початку травня: чи буде він падати і чи варто купувати євро

На тлі триваючого падіння курсу долара щодо євро, актуальним стане питання — чи впаде американська валюта щодо гривні. А також, чи варто вкладати частину заощаджень у європейську валюту.

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На думку Тараса Лєсового, директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус», на валютному ринку спостерігатиметься «штиль» з натяком на керовану «передбачуваність». Так, у період з 5 по 11 травня особливих кульбітів від долара чекати не варто: курс триматиметься в коридорі 41,2−41,6 грн.

Пояснюється це, на думку експерта, двома факторами:

ринок зберігає рівновагу між попитом і пропозицією;

сезон податкових платежів, за яких банку важливіша гривня, і тому попит на долар знижується, що дає змогу НБУ трохи знизити обсяг валютних інтервенцій.

Як результат — курс на міжбанку буде дзеркальний ринку готівкового долара, а розрив між ними буде хіба що символічним. Отже, поточні коливання будуть скоріше косметичні, ніж системні.

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Водночас, підкреслює Тарас Лєсовий, на відміну від долара курс євро визначається на міжнародних ринках. Очікується, що наступного тижня співвідношення цих валют у гривні залишиться на рівні 5,5−6 грн. А це означає, що один євро коштуватиме до 1,15 долара. Попит і пропозиція на нього — у паритеті, без перегинів, не варто очікувати, що на українському ринку виникне надмірний ажіотаж на європейську валюту.

«Єдина змінна, що може вплинути на ситуацію — геополітика. Якщо в інформаційному просторі знову з'являться новини про фронт або мирні ініціативи, ринок може зреагувати. Але навіть у такому разі розхитати валютні курси буде непросто — Нацбанк тримає руку на пульсі і вже не раз доводив ефективність застосовуваної стратегії», — підкреслює експерт.

Як писали раніше «ФАКТИ», на курс долара в Україні серйозно впливають загальносвітові тенденції, через які американська валюта помітно впала в ціні щодо багатьох інших валют.

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