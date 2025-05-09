Раки матимуть ризик помилки, а Скорпіони замисляться про минуле: гороскоп на 9 травня

Астрологи, які склали фінансовий гороскоп на 5−11 травня, розповіли, яким буде день 9 травня для представників усіх знаків зодіаку, інформує ТСН.

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Козеріг

Можливо, настав час розійтися з людьми, які не приносять вам користі і не ставляться до вас належним чином. Це може бути складно, але незабаром ви відчуєте значне моральне полегшення.

Водолій

Сьогодні вам особливо вдаватиметься творча діяльність, навіть якщо ви ще на аматорському рівні. Якщо у вас немає хобі, настав час знайти його — можливо, це стане чимось важливішим у вашому житті.

Риби

Уникайте імпульсивних вчинків як у професійному, так і в особистому житті. Швидке відновлення тендітної рівноваги вимагатиме багато часу та зусиль.

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Овен

Якщо ваша важлива мета, чи то в житті, чи то в кар'єрі, вислизає, незважаючи на всі зусилля, можливо, варто переглянути свій підхід — швидше за все, ви щось упускаєте.

Телець

Сьогодні нарешті настав час ухвалити важливе рішення, яке ви довго відкладали. Після цього ви відчуєте полегшення, начебто зняли важку ношу.

Близнюки

Відмінний день для покращення стосунків із близькими. Адже, як відомо, міцні стосунки у сім'ї допомагають досягати успіху в інших сферах життя. Забезпечте спокійну та підтримуючу атмосферу вдома.

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Рак

Не варто розпочинати нові проєкти чи підписувати важливі документи, особливо фінансові. Цей день не підходить для таких кроків — є великий ризик помилки.

Лев

Сьогодні краще уникати спілкування з людьми як з колегами, так і з друзями. Навіть безневинні розмови можуть призвести до конфліктів.

Діва

У стосунках із близькою людиною може випливти старий конфлікт, про який ви вже забули. Це може викликати нову сварку, якщо не виявити уважності.

Терези

Не намагайтеся переконати своїх опонентів словами — вони не змінять ситуацію. Найкраща демонстрація вашої правоти — успіх у роботі. Тож присвятіть день проєкту, над яким працюєте.

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Скорпіон

Повернення до минулих подій може викликати неприємні спогади, але вони виявляться корисними для важливих уроків, які допоможуть вам орієнтуватися в поточній ситуації.

Стрілець

Не найкращий день для початку нових проєктів. Краще зосередитися на рутинних справах, які хоч і не приносять задоволення, але без яких неможливо обійтись.

Як писали «ФАКТИ», астрологи також розповіли, кому із знаків зодіаку пощастить наприкінці тижня, 9 — 11 травня.

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