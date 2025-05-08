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Вікенд із сюрпризами та несподіваними поворотами: кому із знаків зодіаку пощастить наприкінці тижня, 9 — 11 травня
Астрологи, які склали фінансовий гороскоп на 5−11 травня, розповіли, кому із знаків зодіаку поталанить наприкінці цього тижня. Енергії цих днів обіцяють приємні сюрпризи, вдалі збіги та несподівані повороти на краще, пише slovofraza.com.
Риби
Для Риб кінець тижня принесе інтуїтивну прозорливість та маленькі дива. Ви можете отримати відповідь на важливе питання або відчути приємні повороти у стосунках. Фінансові можливості можуть виникнути зненацька. Головне — не квапити події, бо все йде за планом Всесвіту.
Лев
На Левів чекають тріумф та визнання. Ви завершите довгоочікуваний проєкт та отримаєте похвалу. Відмінний час для публічних виступів та активних дій. Ви зможете завоювати чиєсь серце чи увагу. Фінансова сфера теж потішить несподіваним прибутком. Головне — не соромитися приймати подарунки долі.
Телець
П'ятниця та вихідні — ідеальний час для відновлення балансу. Тельці відчують впевненість, особливо у коханні. Можлива зустріч, яка змінить уявлення про почуття. Фінансова ситуація стабілізується, можливий приємний бонус. Це добрий час для покупок, особливо давно бажаних.
Терези
У Терезів починається пора гармонії та натхнення. Успіх буде на вашому боці у спілкуванні, переговорах та творчості. Ви отримаєте ясність із важливих питань. Можлива приємна подорож чи романтичні знайомства. Старі зв'язки можуть повернутися, приносячи радість. Не відмовляйтеся від несподіваної пропозиції.
Близнюки
Близнюкам пощастить з ідеями та контактами. Відмінний час для ділових зустрічей та нових починань. Все, що ви плануєте, отримає підтримку. Ваша харизма зросте, а успіх буде на боці тих, хто готовий до експериментів, особливо у творчих проєктах та командній роботі.
Як писали «ФАКТИ», фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на тиждень (з 5 по 11 травня). Їхні поради допоможуть максимально використати енергію цього періоду.124
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