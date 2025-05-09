Брехливе «перемир'я»: росія продовжує бити по мирних населених пунктах України

Під час оголошеного диктатором путіним «перемир'я» російські військові продовжують обстрілювати прифронтові території України — атакують як військових, так і цивільних.



Зокрема, ввечері 8 травня агресор бив ракетами по Полтавській області. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

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«Сьогодні під час останньої повітряної тривоги у Миргородському районі працювала ППО», — написав Когут.

За його даними, внаслідок збиття ворожої ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків.

«На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Дякую силам ППО за роботу», — повідомив він.



Ворог продовжував бити по Нікопольщині — райцентру, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій громадах. Вони потерпали від атак БпЛА та артилерії, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Постраждав 83-річний чоловік. Зайнялися гараж та господарська споруда. Пожежу рятувальники приборкали.

Пошкоджені також 2 приватні будинки, господарська споруда, мопед, лінії електропередач.

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На Запоріжжі загинула жінка. За словами керівника ОВА Івана Федорова, жінка загинула внаслідок ворожої атаки на Василівську громаду.

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Впродовж доби окупанти завдали 220 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 9 повідомлень про руйнування та пошкодження квартир, приватних будинків та нежитлових приміщень.

Вчора російська окупаційна армія атакувала з безпілотника цивільних у Червоному Яру на Херсонщині.

Внаслідок вибуху поранення, несумісні з життям, дістав 26-річний чоловік, повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він додав, що вибухову травму та перелом стегна отримав чоловік, 58 років. Нині він — у лікарні під наглядом медиків.

Сьогодні вранці військові рф кинули вибухівку з дрона на 60-річного чоловіка у Херсоні. Його доправили до лікарні у важкому стані з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ніг.

Як повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, вчора ворог тричі атакував дронами типу FPV Очаківську громаду та м. Очаків. На щастя, ніхто не постраждав.

На фронті за минулу добу відбулося 154 бойових зіткнення. За даними Генштабу, російські загарбники завдали одного ракетного та 15 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 25 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 830 дронів-камікадзе та здійснили 2685 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Найгарячише було на Покровському напрямку — там загарбницькі підрозділи 55 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.

Нагадаємо перша доба так званого «перемир'я» теж була з ударами по прифронтових територіях і боями на фронті.

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