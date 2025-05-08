Ніч без дронів, але з ударами по прифронтових територіях і боями на фронті: путінське «перемир'я» набуло чинності

Напередодні 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні, яку в росії відзначають 9 травня, президент рф володимир путін в односторонньому порядку оголосив «перемир′я» на три дні, починаючи з нуля годин 8 травня й до нуля годин 11 травня. Таким чином в рф прагнуть «убезпечити» заходи, приурочені до дня перемоги. Адже протягом останніх днів українські дрони майже безперервно атакували російські регіони, вражаючи об'єкти ВПК та блокуючи роботу аеропортів.

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В той же час українська сторона офіційно не заявляла, що погоджується на це кількаденне перемир'я, втім, президент Володимир Зеленський напередодні у своєму зверненні казав про готовність до припинення вогню протягом 30 днів.

«Абсолютно справедливо, що російське небо, небо агресора, сьогодні дзеркально теж неспокійне. Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі — ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від росії світ не бачить відповіді — жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни», — зазначав Зеленський.

Про те, що означає російське «перемир'я», ранком повідомляли адміністрації українських регіонів, які зазнали ударів ворога. Хоча в повітряному просторі Украаїни протягом ночі «Шахеди» не спостерігалися, проте керованих авіабомб було достатньо. В Повітряних силах ЗСУ кілька разів за ніч попереджали про роботу тактичної авіації ворога по Сумщині та прифронтових областях.

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Фото ПС ЗСУ

В Сумській ОВА, звітуючи про події, що сталися в регіоні протягом доби, повідомили, що з ранку 7 травня до ранку 8 травня 2025 року російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 34 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіабомби (майже 20 ударів), РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА. В області пошкоджені та зруйновані приватні будинки, горіли автівки. Загинула мешканка Миколааївської громади, троє мешканців Сумщини були поранені.

А керівник Білопільської громади Юрій Зарко повідомив «Суспільному», що росіяни й ранком продовжують завдавати ударів.

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Тим часом в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що станом на ранок четверга, 8 травня, зафіксовано 196 бойових зіткнень протягом доби, що минула. Напередодні ворог завдав два ракетних та 89 авіаударів, зокрема, скинув 1157 керованих бомб. Зафіксовано понад шість тисяч обстрілів, з них 151 — із реактивних систем залпового вогню, а також використано 2891 дрон-камікадзе.

А в прокуратурі Донеччини повідомили, близько 23−00 7 травня росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці — поранено щонайменше 12 цивільних містян.





Росіяни вдарили авіабомбою по багатоповерхівці в Костянтинівці. Фото прокуратури

«Внаслідок авіаудару поранено трьох чоловіків 46, 47 та 74 років й 47-річну жінку. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і переохолодження. Ще восьмеро цивільних віком від 41 до 75 років дістали легких тілесних ушкоджень. Їх деблокували рятувальники. Потерпілим надано медичну допомогу. Ще одна містянка, ймовірно, перебуває під завалами. У населеному пункті пошкоджено 3 багатоквартирні будинки та магазин», — йдеться у повідомлені.

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Також напередодні увечорі росіяни атакували «Шахедами» Умань.

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що пошкоджень зазнала міська інфраструктура. Зокрема, був пошкоджений корпус навчального закладу, а також побиті вікна в житловому будинку. А в населенному пункті Дмитрушки уламками БпЛА було поранено чоловіка — його шпиталізували.

Нагадаємо, що у квітні путін також оголошував перемир'я — на Великдень. Втім, це не заважало росіянам завдавати ударів по Україні, в тому числі й «Шахедами».

Фото прокуратури

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