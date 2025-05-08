Сподівалися на перемир'я: на Харківщині російський дрон атакував автомобіль з жінками, які їхали садити картоплю (фото)

Незважаючи на оголошене російським диктатором путіни «перемир'я» з нагоди 9 травня, росіяни продовжують завдавати ударів по україанських регіонах.

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Так, на Харківщині ранком 8 травня під удар російського FPV-дрона потрапила цивільна автівкаа Renault, що рухалася по дорозі біля села Великі Проходи. В обласній прокуратурі повідомили, що постраждали три жінки віком 18, 30 і 58 років — їх шпиталізували з уламковими пораненнями.

На Харківщині росіяни вдарили дроном по авто з трьома цивільними жінками. Фото прокуратури

Керівник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко в коментарі «Суспільному» повідомив, що жінки раніше жили у Великих Проходах, але евакуювалися. А наразі, почувши, що путін оголосив «перемир'я», вирішили попрацювати на городах — скориставшися нагодою, посадити картоплю.

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«Поїхали садити картоплю і на дорозі, на під'їзді до селища, отримали FPV-дроном удар в машину. Опинилися у лікарні. На щастя, живі. Лікарі надали допомогу. У двох легкі травми, у однієї — середньої тяжкості», — розповів Задоренко та додав: «Скільки я людей закликав, звертався, казав: віри немає росіянам, не треба їхати в селища, дивитися на свої будинки, на свої городи, але люди все одно нехтують небезпекою, виїжджають на вірі у „перемир'я“ та отримують тяжкі наслідки».

Нагадаємо, що ворог не припиняв удари й під час «великоднього перемир'я», яке в односторонньому порядку оголошував путін. Тоді це не завадило й атаці «Шахедів» на Україну.

Фото прокуратури

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