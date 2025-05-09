Британія запроваджує найбільший пакет санкцій проти росії

Прем'єр-міністр Великобританії Кіт Стармер 9 травня анонсував найбільший за всю історію пакет антиросійських санкцій.

Обмеження спрямовані на «тіньовий флот» росії, який використовується для обходу нафтових санкцій.

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Лондон планує заблокувати доступ до британських страхових, логістичних та фінансових послуг для десятків суден та компаній, пов'язаних з російським експортом нафти.

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Санкції також включають обмеження для компаній, що постачають компоненти, які можуть бути використані у військових цілях.

Зазначається, що «тіньовий флот» не тільки забезпечує росії доходи для фінансування війни проти України, а й помічений у «пошкодженні критичної національної інфраструктури безвідповідальним судноплавством у Європі».

«Значний пакет санкцій буде спрямований на занедбаний та небезпечний тіньовий флот, що перевозить російську нафту. Необдумані дії флоту становлять дорогу загрозу для критично важливої ​​національної інфраструктури та навколишнього середовища Великої Британії та євроатлантичного регіону», — йдеться у пресрелізі уряду Великобританії.

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Зазначається, що уряд накладе санкції на до 100 нафтових танкерів, які є основною частиною операції «тіньового флоту» путіна та відповідають за перевезення вантажів на суму понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року.

Нагадаємо, у лютому цього року країни Євросоюзу узгодили 16-й пакет антиросійських санкцій.

Обмеження спрямовані, зокрема, на російську алюмінієву промисловість і передбачають подальше посилення обмежень на експорт нафти. До санкційного списку додано 13 нових банків, 73 танкери так званого «тіньового флоту», які рф використовує для експорту нафти, а також поступову заборону для країн ЄС на закупівлю окремих видів російської алюмінієвої продукції. Також пакет містить санкції проти фізичних і юридичних осіб, які допомагають росії вести війну проти України.

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