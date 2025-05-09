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Британія запроваджує найбільший пакет санкцій проти росії

14:47 9 травня 2025
Санкції вводяться щодо тіньового флоту рф, фото інтернет

Прем'єр-міністр Великобританії Кіт Стармер 9 травня анонсував найбільший за всю історію пакет антиросійських санкцій.

Обмеження спрямовані на «тіньовий флот» росії, який використовується для обходу нафтових санкцій.

Лондон планує заблокувати доступ до британських страхових, логістичних та фінансових послуг для десятків суден та компаній, пов'язаних з російським експортом нафти.

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Санкції також включають обмеження для компаній, що постачають компоненти, які можуть бути використані у військових цілях.

Зазначається, що «тіньовий флот» не тільки забезпечує росії доходи для фінансування війни проти України, а й помічений у «пошкодженні критичної національної інфраструктури безвідповідальним судноплавством у Європі».

«Значний пакет санкцій буде спрямований на занедбаний та небезпечний тіньовий флот, що перевозить російську нафту. Необдумані дії флоту становлять дорогу загрозу для критично важливої ​​національної інфраструктури та навколишнього середовища Великої Британії та євроатлантичного регіону», — йдеться у пресрелізі уряду Великобританії.

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Зазначається, що уряд накладе санкції на до 100 нафтових танкерів, які є основною частиною операції «тіньового флоту» путіна та відповідають за перевезення вантажів на суму понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року.

Нагадаємо, у лютому цього року країни Євросоюзу узгодили 16-й пакет антиросійських санкцій.
Обмеження спрямовані, зокрема, на російську алюмінієву промисловість і передбачають подальше посилення обмежень на експорт нафти. До санкційного списку додано 13 нових банків, 73 танкери так званого «тіньового флоту», які рф використовує для експорту нафти, а також поступову заборону для країн ЄС на закупівлю окремих видів російської алюмінієвої продукції. Також пакет містить санкції проти фізичних і юридичних осіб, які допомагають росії вести війну проти України.

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