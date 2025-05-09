- 16:53 Звинувачує нас: відомі музиканти відповіли на жорстку критику
- 16:32 Мирна місія, а не участь у війні: прем’єр Естонії про відправку військових в Україну
- 16:24 Принца Гаррі та Меган Маркл попросили відмовитися від королівських титулів
- 16:11 Зробив СБУ одним з ключових елементів Сил Оборони: експерт про присвоєння Малюку звання Герой України
- 15:57 Зробіть це саме зараз, і полуниці буде дуже багато: фахівець дав корисні поради дачникам на другу декаду травня
- 15:38 Анатолій Лойф, Артем Шило, Сергій Олійник на прізвисько Умка: кого помітили на святкуванні дня народження партнера PariMatch
- 15:21 Трибунал над путіним та рф буде створено: міністри десятків країн ухвалили важливе рішення
- 15:20 Де і коли безкоштовно дивитися «Шахтар» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на фінал Кубка України
- 15:04 Покликала заміж: популярна співачка шокувала зізнанням
- 14:47 Британія запроваджує найбільший пакет санкцій проти росії
- 14:23 Віцепрезидент США визнав, що росія вимагає від України забагато поступок
- 13:53 Вважає Бекхемів «токсичними»: стали відомі причини непорозумінь Вікторії та Девіда зі старшою невісткою
Британія запроваджує найбільший пакет санкцій проти росії
Прем'єр-міністр Великобританії Кіт Стармер 9 травня анонсував найбільший за всю історію пакет антиросійських санкцій.
Обмеження спрямовані на «тіньовий флот» росії, який використовується для обходу нафтових санкцій.
Лондон планує заблокувати доступ до британських страхових, логістичних та фінансових послуг для десятків суден та компаній, пов'язаних з російським експортом нафти.
Санкції також включають обмеження для компаній, що постачають компоненти, які можуть бути використані у військових цілях.
Зазначається, що «тіньовий флот» не тільки забезпечує росії доходи для фінансування війни проти України, а й помічений у «пошкодженні критичної національної інфраструктури безвідповідальним судноплавством у Європі».
«Значний пакет санкцій буде спрямований на занедбаний та небезпечний тіньовий флот, що перевозить російську нафту. Необдумані дії флоту становлять дорогу загрозу для критично важливої національної інфраструктури та навколишнього середовища Великої Британії та євроатлантичного регіону», — йдеться у пресрелізі уряду Великобританії.
Зазначається, що уряд накладе санкції на до 100 нафтових танкерів, які є основною частиною операції «тіньового флоту» путіна та відповідають за перевезення вантажів на суму понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року.
Нагадаємо, у лютому цього року країни Євросоюзу узгодили 16-й пакет антиросійських санкцій.
Обмеження спрямовані, зокрема, на російську алюмінієву промисловість і передбачають подальше посилення обмежень на експорт нафти. До санкційного списку додано 13 нових банків, 73 танкери так званого «тіньового флоту», які рф використовує для експорту нафти, а також поступову заборону для країн ЄС на закупівлю окремих видів російської алюмінієвої продукції. Також пакет містить санкції проти фізичних і юридичних осіб, які допомагають росії вести війну проти України.
Читайте нас у Facebook