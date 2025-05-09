В саме серденько: популярна співачка випустила зворушливий кліп

Популярна співачка Наталка Карпа, яка розповіла про життя під час великої війни, випустила зворушливу пісню «Мамин Світ» до Дня матері. Авторкою композиції стала Юлія Карпа-Рипновська — молодша сестра Наталки, керівниця Дитячої естрадної школи Karparation, юні співачки якої доєдналися до запису «Маминого Світу».

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— Я стала мамою у 38 років, — розказала, презентуючи роботу, Наталка. — Пізнє, але дуже кайфове материнство. Донечці Златі — уже 5, і я добре знаю, яка це складна щоденна праця — бути мамою. Жива моя мама, Лідія Карпа, — отже, я також ще дитина. І сама маю те найбільше щастя — щастя материнства.

Автором емоційного відео на пісню став режисер Артур Попітак. Львівська фотохудожниця Галина Ебінгер створила 17 чорно-білих портретів. Серед тих, хто на світлинах, і Наталка Карпа з мамою, сестрою та донечкою.

Наталка Карпа з мамою і сестрою

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«Всі матусі особливі! — відреагували під відео у соціальній мережі. — Супер робота. Наталка і дітки молодці!!! Юля, дякую за пісню».

«Неймовірно красива пісня з глибокими словами в саме серденько», — поділилися враженнями.

Нагадаємо, раніше Наталка Карпа записала несподіваний дует.

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На фото в заголовку: Наталка Карпа з донечкою

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