Залишаємося дітьми: Наталка Карпа записала несподіваний дует (відео)

Популярна співачка Наталка Карпа, яка відверто розповіла про свої проблеми, та стендапер Вадим Дзюнько випустили дуетну пісню «Їде Миколай». Чернетку пісні Вадим написав ще кілька років тому, але саме Наталка Карпа надихнула його завершити трек. За словами музикантів, для них свято Миколая особливе, коли мають статися дива.

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— Кожна історія про Миколая — це історія про віру у дива, — сказала, презентуючи роботу, Наталка. — День святого Миколая був одним із моїх найулюбленіших у дитинстві. А тепер радію щоразу від того, які емоції Миколай викликає в моєї донечки Злати. Насправді усі ми в душі залишаємося дітьми, усі хочемо передчуття отого передріздвяного дива, несподіваних подарунків, усмішок та обіймів.

За словами стендап-коміка, пісня про те, чому варто радіти зимі та очікувати саме святого Миколая.

— Багато людей нарікають на зиму, — зауважив Вадим. — Ця пісня — для них. Текст — дуже простий, але він про те, чому варто радіти зимі: білому снігові надворі, очікуванню свята, гостям у хаті, колядникам… Зрештою, українці мають вірити й співати саме про святого Миколая, забувши про всіх санта клаусів, а тим паче дідів морозів!

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Раніше популярні музиканти вразили дуетом.

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