Трибунал над путіним та рф буде створено: міністри десятків країн ухвалили важливе рішення

У Львові 9 травня відбулася зустріч міністрів закордонних справ коаліції зі створення спецтрибуналу для рф за злочини проти України.

Про це йдеться у спільній заяві коаліції, яку опублікувало Міністерство закордонних справ України.

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Глави МЗС та інші представники держав-учасниць коаліції зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України схвалили створення спецтрибуналу, посилаючись на Резолюції Генасамблеї ООН щодо агресії проти України та Віденсько-Ризьку заяву коаліції держав від 22 листопада 2024 року.

У спільній заяві представники коаліції зазначили, що:

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- вітають завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи;

- підтверджують важливість спеціального трибуналу у здійсненні правосуддя шляхом притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність за цей найтяжчий міжнародний злочин, скоєний проти України;

- підкреслюють, що після створення спеціальний трибунал, відповідно до свого статуту, здійснюватиме судочинство у повній повазі до міжнародного права та прав людини з метою забезпечення відповідальності за злочин агресії та зміцнення міжнародного правопорядку;

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Вони висловили вдячність усім, хто активно долучився до підготовчої роботи над проєктами правових документів, необхідних для створення спеціального трибуналу, зокрема, юридичним радникам, які брали участь у роботі коаліції держав.

В документі підкреслюється центральна роль Ради Європи у створенні спецтрибуналу та визнається внесок Єврокомісії та Європейської служби зовнішньої діяльності, включно з їхньою роботою над правовими документами.



Коаліція закликала інші держави та міжнародні організації приєднатися та сприяти діяльності спецтрибуналу для РФ.

Наступний крок на шляху до формалізації трибуналу буде на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13−14 травня 2025 року.

«Заява була узгоджена в присутності очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас, комісара ЄС з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів Майкла МакГрата», — йдеться у повідомленні МЗС.

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Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав уже шість ордерів на арешт військово-політичного керівництва росії. Але суд в Гаазі не може засуджувати російських чиновників, оскільки рф не підписувала Римський статут.

Тому Україна ініціювала створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України, над яким працюють десятки країн.

Зазначимо, що в Офісі президента ще у вересні 2022 року повідомили, що Україна пропонує країнам G7 та іншим державам-партнерам підтримати ініціативу зі створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання росії за злочини проти України.

Згодом була створена коаліція, яка займалася формуванням спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. До неї приєдналося близько 44 країн. Зокрема, створення трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ та окремі держави.

Сьогодні, 9 травня, до Львова приїхали міністри і дипломати 35 країн та представники Ради Європи. Відбулася зустріч Core Group зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Міністри закордонних справ європейських держав та глава дипломатії ЄС Кая Каллас, які прибули до Львова 9 травня, вшанували полеглих українських воїнів. Фото з церемонії вшанування Каллас опублікувала у своєму Х.

Як відомо, Україна тісно співпрацює з Євроюстом для збору доказової бази та ідентифікації воєнних злочинців росії.

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