Велика Британія підтримала план створення військового трибуналу для притягнення путіна до відповідальності за воєнні злочини проти України (у стилі Нюрнберга) після того, як президент США відмовився від участі в ньому. Наступного місяця країна підтримає пропозиції в Раді Європи.

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Деякі юристи, зокрема давній друг Кіра Стармера Філіп Сендс, запропонували створити суд спеціально для розгляду злочинів агресії, які Організація Об'єднаних Націй визначає як «вторгнення або напад збройних сил однієї держави на територію іншої держави або будь-яку військову окупацію».

Деякі західні країни, зокрема Велика Британія, заявили, що росіян слід судити на цих підставах за політичне рішення про вторгнення, а не лише за воєнні злочини, скоєні на українській землі після початку війни. Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі не може розглядати «злочин агресії» і не визнається ні росією, ні США, пише The Telegraph.

План створення нового суду для розгляду злочинів агресії вперше був запропонований у 2022 році. Його підтримав український уряд та адміністрація Джо Байдена, яка надіслала фінансування та американських прокурорів, щоб допомогти у його створенні.

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Однак Дональд Трамп відмовився від участі США в цьому плані після своєї інавгурації в січні, в рамках стратегії більш примирливого ставлення до москви. У березні Америка підтвердила, що вийшла з Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії (ICPA), органу, який контролює плани трибуналу, і призупинила все американське фінансування. Також через дії Трампа дослідники втратили доступ до даних про 30 тисяч викрадених росією дітей з України.

Це рішення означає, що трибунал більше не матиме підтримки групи країн G7. У лютому Трамп також відмовився підписати заплановану заяву G7, в якій росія була названа «агресором» у війні, і назвав Зеленського «диктатором».

Рада Європи раніше створила «основну групу» з провідних експертів-юристів з близько 40 країн, які працювали з українською владою та різними європейськими організаціями над ідеєю трибуналу.

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План наступного місяця, ймовірно, буде підтриманий більшістю європейських країн, які більш жорстко, ніж Трамп, ставляться до росії й пообіцяли, що «ніхто з російського керівництва не є недоторканним».

Прихильники України в Європі приватно звинувачували Дональда Трампа у тому, що він покинув Зеленського і послабив його переговорну позицію напередодні мирних переговорів.

«Україна послідовно закликала до відповідальності за рішення росії розпочати цю незаконну війну, і Велика Британія послідовно підтримувала цей заклик, — повідомило джерело з британського уряду виданню The Telegraph. - Існує чітка міжнародна підтримка дій, спрямованих на притягнення росії до відповідальності за її агресію в Україні. Позиція США — це справа США».

Британія підтримала ідею створення трибуналу на кшталт Нюрнберзького після зустрічі з генеральним прокурором Великої Британії лордом Гермером, яка відбулася після виборів у США в листопаді.

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Ці плани також публічно підтримали Гордон Браун, колишній прем'єр-міністр-лейборист, і колишні міністри-консерватори, які перебували в уряді.

Раніше повідомлялося, що син британського короля принц Гаррі таємно відвідав Україну.

Додамо також, що Великобританія разом з іншими європейськими країнами працює над планом введення миротворчих військ в Україну.

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