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Анатолій Лойф, Артем Шило, Сергій Олійник на прізвисько Умка: кого помітили на святкуванні дня народження партнера PariMatch
На святкуванні дня народження партнера власника компанії PariMatch, на яку було накладено санкції, були помічені високопоставлені правоохоронці, бізнесмени та навіть злодій у законі. Про це стало відомо з розслідування «Української правди» «Небукмекерська контора. Історія одного святкування».
У розслідуванні зазначається, що 1 березня в одному зі столичних ресторанів святкував свій день народження Костянтин Коломієць, який є співвласником клубу єдиноборств «Динамо». За інформацією УП, він також займається наданням приватної охорони, зокрема опікується охороною власника PariMatch Сергія Портнова.
Як розповідає Михайло Ткач, на день народження до спортсмена завітали одразу три високопосадовці СБУ — голова економічного управління СБУ Анатолій Лойф, його попередник, а нині підслідний НАБУ Артем Шило та генерал Ілля Вітюк — колишній очільник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України.
Як зазначається у розслідуванні УП, Анатолій Лойф залишив день народження разом з адвокатом Мельником, який є бізнес-партнером злодія в законі Наріка (Олександра Петровського).
Серед гостей був також помічений Сергій Олійник, який також відомий в статусі так званого злодія в законі на прізвисько Умка/Умка Дніпровський.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Сергій Олійник на прізвисько Умка та уродженець Грузії Лаша Джачвліані (Лаша Сван) після виходу із СІЗО не з’являлися на судові засідання. Нагадаємо, що Умка та Лаша Сван провели 13 місяців у СІЗО Києва та Дніпра у справі про організацію/проведення злочинних зборів (ч. 1 ст. 255−2 КК України).
Скрін з розслідування Української правди «Небукмекерська контора. Історія одного святкування»17
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