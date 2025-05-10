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Радянський супутник, що наробив шуму, впав на Землю: не «пощастило» нікому

13:25 10 травня 2025
Космос-482 впав на землю 10 травня. Фото з відкритих джерел

Старий радянський супутник «Космос-482», падіння на Землю якого очікувалося в період з 7 по 13 травня, таки припинив існування, зійшовши з орбіти і впавши в Індійському океані.

Про місце падіння повідомляє «Роскосмос». Уточнюється, що апарат увійшов у щільні шари атмосфери о 9:24 за москвою в 560 км на захід від острова Середній Андаман. Він впав в Індійському океані на захід від Джакарти.

Радянський аппрат, запущений у 1972 році, призначався для дослідження Венери. Однак під час запуску виникли проблеми, і його частина залишилася «бовтатися» на орбіті Землі.

Перед його падінням висловлювалися припущення, що апарат вагою 500 кг може наробити чимало лиха, якщо впаде у населених районах. Однак обійшлося.

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Нагадаємо, що кілька років тому в Канаді метеорит розміром з кулак пробив дах будинку і впав поряд зі жінкою, що спала на ліжку.

Фото з відкритих джерел

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