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Радянський супутник, що наробив шуму, впав на Землю: не «пощастило» нікому
Старий радянський супутник «Космос-482», падіння на Землю якого очікувалося в період з 7 по 13 травня, таки припинив існування, зійшовши з орбіти і впавши в Індійському океані.
Про місце падіння повідомляє «Роскосмос». Уточнюється, що апарат увійшов у щільні шари атмосфери о 9:24 за москвою в 560 км на захід від острова Середній Андаман. Він впав в Індійському океані на захід від Джакарти.
Радянський аппрат, запущений у 1972 році, призначався для дослідження Венери. Однак під час запуску виникли проблеми, і його частина залишилася «бовтатися» на орбіті Землі.
Перед його падінням висловлювалися припущення, що апарат вагою 500 кг може наробити чимало лиха, якщо впаде у населених районах. Однак обійшлося.
Нагадаємо, що кілька років тому в Канаді метеорит розміром з кулак пробив дах будинку і впав поряд зі жінкою, що спала на ліжку.
Фото з відкритих джерел109
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