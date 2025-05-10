Учасники «Коаліції охочих» домовилися та зателефонували Трампу: слово за путіним

Після зустрічі «Коаліції охочих» президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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«Після зустрічі Коаліції охочих у Києві всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели продуктивні телефонні переговори з Президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка. Якщо росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», 10 травня до Києва прибули представники «коаліції охочих» — президент Франції Еммануель Макрон, премʼєрміністри Польщі Дональд Туск та Великої Британії Кір Стармер, а також нещодавно обраний канцлером ФРН Фрідріх Мерц.

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