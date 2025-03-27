«Коаліція рішучих» у Парижі: що заявили Зеленський, Макрон і Стармер

У Парижі 27 березня відбулося засідання «коаліції рішучих», на якому лідери 31 країни обговорили подальшу підтримку України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого миру.

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Президент України Володимир Зеленський наголосив: «Наша зброя — це наша правда, а наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати».

Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив важливість європейської єдності: «Ми всі знаємо, хто розпочав цю війну, і ми маємо разом працювати над її завершенням». Лідер Великої Британії Кір Стармер зазначив, що підтримка України є ключовою для збереження глобальної стабільності.

На зустрічі також обговорювалися юридичні аспекти розгортання сил гарантування безпеки в Україні та механізми припинення вогню.

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Прем'єр Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський заявили журналістам після зустрічі «коаліції рішучих», що серед лідерів немає згоди на зняття санкцій з Росії, повідомляє Європейська правда.

А президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що в Україну буде відправлена «франко-британська команда» для «підготовки формату української армії завтрашнього дня».

Він додав, що робота над потенційною відправкою так званих «сил стримування» в Україну триває. Ці війська потенційно мають діяти як засіб «стримування» у разі укладення мирної угоди між росією та Україною.

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Макрон відзначив, що це могли б бути сили з «деяких країн-членів ЄС», які перебували би в «певних стратегічних місцях» в Україні.

Також президент України Зеленський заявив під час зустрічі європейських лідерів у Парижі, що дані української розвідки свідчать, що росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області, пише «Українська правда».

«За даними нашої розвідки, росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Вони затягують переговори й намагаються втягнути США в нескінченні беззмістовні дискусії про фальшиві „умови“, щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель», — розказав він.

Як писали «ФАКТИ», військовий оглядач Денис Попович заявив, що спочатку російські військові хотіли обійти із заходу Покровськ для того, аби перерізати відповідну логістику Силам оборони України. Якби так сталося, противник міг би зайти на територію Дніпропетровської області.

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Фото: сайт президента України

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