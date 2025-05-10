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Мерц, Макрон, Стармер і Туск прибули до Києва: про що говоритимуть із Зеленським
В Києві запланована зустріч українського керівництва та представників «коаліції рішучих» — в столицю прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєрміністри Польщі Дональд Туск та Великої Британії Кір Стармер, а також нещодавно обраний канцлером ФРН Фрідріх Мерц.
Відповідне відео із прибуттям на центральний київський вокзал на своїй сторінці у соцмережах опублікував Дональд Туск, який написав, що попереду у «рішучих» — важливий день.
Kijów. Przed nami ważny dzień. pic.twitter.com/g2y6xliedC— Donald Tusk (@donaldtusk) May 10, 2025
Низку фотографій, зроблених під час зустрічі іноземних лідерів, опубліковав керівник Офіса президента Андрій Єрмак.
«Ми, лідери Франції, Німеччини, Польщі та Великобританії, виступимо в Києві на знак солідарності з Україною перед варварським і незаконним вторгненням росії. Ми підтверджуємо нашу підтримку заклику президента Трампа до мирної угоди. росію закликають припинити перешкоджати зусиллям для досягнення міцного миру. Ми готові підтримати мирні переговори, спрямовані на технічну реалізацію припинення вогню та підготовку всеосяжної мирної угоди в найкоротші терміни», — зазначав в мережі Х канцлер ФРН та додавав, що кровопролиттю необхідно покласти край і що Україна має отримати можливість розвиватися як суверенна держава в межах своїх міжнародно визнаних кордонів.
Мешканців столиці попередили, що 10 травня станція метро «Майдан Незалежності» тимчасово не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів. Столична влада зазначила, що тимчасові зміни пов’язані з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і пам’ятних заходів на державному рівні. Обмеження триватимуть з 5:38 до 12:00.
Саме на Майдане президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрічали іноземних гостей.
Пересадковий вузол «Майдан Незалежності» — «Хрещатик» працюватиме у звичайному режимі. У випадку оголошення повітряної тривоги станція «Майдан Незалежності» працюватиме в режимі укриття. Також протягом дня можливі тимчасові обмеження руху окремими центральними вулицями міста.
Нагадаємо, що в росії знов висунули умови запровадження режиму припинення вогню на 30 днів — припинення постачання в Україну західної зброї. Тим часом посольство США в Україні попередило, що протягом найближчих днів росіяни можуть завдати масованого ракетного удару.
Фото зі сторінки Дональда Туска в мережі Х160
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