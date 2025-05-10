У рф взяли на озброєння копію української техніки: розробник пов’язаний із ПВК «Вагнер»

Окупанти отримують танки та іншу нову техніку. Причому її розробник, виявляється, часто просто копіює більш вдалу техніку ЗСУ та пов'язаний із сумнозвісною ПВК «Вагнер».

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Так, російська компанія AVD поставила партію нових бронемашин «Ладога», про що повідомляє портал «Мілітарний». Як уточнює ЗМІ, компанія була створена в Санкт-Петербурзі особами, пов'язаними з Євгеном Пригожиним (колишнім лідером ПВК «Вагнер»), для яких виготовлялася бронемашина «Чекан».

Цей автомобіль призначений для перевезення вантажів та особового складу. Для захисту від дронів їх оснащують система радіоелектронної боротьби. Рівень захисту машини заявлений за другим рівнем стандарту STANAG 4569. Об'ємний корпус виготовлений із броні, здатної захистити екіпаж від куль калібру до 7,62 мм.

Російська «Ладога»

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Машина оснащена трьома дверима, куленепробивним склом та броньованим капотом для захисту двигуна.

«Ладога» має масу 7 тонн і здатна транспортувати до 13 осіб. На бронемашині встановлено дизельний двигун ЯМЗ-5347 потужністю 215 л.

Як стверджує військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, «Ладога» є, по суті, копією українського KrAZ Shrek, на базі КрАЗ-5233ВЕ, що випускається з 2014 року.

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Українська KrAZ Shrek

І так росія робить вже не вперше.

Експерт навів приклади цього — встановлення протикумулятивних ґрат на російських Т-90 «Прорив» та БТР-82АТ за прикладом українських БТР-4, адаптацію МіГ-29 для застосування керованих бомб та ракет класу «повітря-поверхня», вперше зроблену Україною.

«Або ще приклад, на Міжнародному військово-морському салоні МВМС-2019 у Санкт-Петербурзі було представлено береговий протикорабельний ракетний комплекс „Рубіж-МЕ“, концепція якого один в один була злизана з українського ПКРК „Нептун“. Презентована у 2020-му році російська бронемашина „Стріла“, виробництва ТОВ „Військово-промислова компанія“, яка стала копією українських KRAZ Cobra та KRAZ Cougar», — наголосив експерт.

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Тим часом ЗСУ знищили першу північнокорейську РСЗВ М1991, яка перевершує багато російських зразків.

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