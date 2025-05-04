На передову перекидають партію новітніх російських танків: чи будуть вони небезпечні для ЗСУ?

Окупанти намагаються хоч якось покращувати свої старі танки. Щоправда іноді військово-промисловий комплекс росії видає і нову техніку, але її цінність на передовій буде сумнівною.

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Як повідомляє Telegram-канал «Танки. Історія та сучасність», на одній із залізничних станцій в республіці Башкортостан у рф був помічений потяг з новими танками Т-90М. Щонайменше 7 одиниць техніки везуть кудись, очевидно, із заводу-виробника танка «Уралвагонзавод» у Нижньому Тагілі.

Але незважаючи на гучний піар навколо цієї техніки, ЗСУ давно відомі слабкі місця цієї техніки та вироблена тактика щодо її ураження;

- слабке бронювання порівняно з «батьком» Т-90М — танком Т-72 того ж таки «Уралвагонзаводу», намагаючись скопіювати вдаліший бронезахист німецького Leopard-2, виробники невдало розмістили бронеплити під максимально вразливим кутом для прострілу прямою наводкою;

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- хоча двигун Т-90М і доволі потужний, до 1100 кінських сил, він неефективний, тому що є продовженням двигуна В-2, створеного в Харкові ще 1939 року. У результаті він викидає багато вихлопних газів, які демаскують танк, особливо в інфрачервоному діапазоні, що дає змогу легко захоплювати таку ціль ракетам із головками самонаведення;

- слабка система управління вогнем, в якій має критично важливу деталь танковий приціл «Сосна-У», що має дальність виявлення до 5 км, тоді як на сучасних модифікаціях «Абрамса», це 8 км. Але навіть такий найкращий приціл виробляється не в росії, а в Білорусі й на одному заводі. Результат — окупанти змушені ставити на Т-90М старі прилади наведення 1ПН96МТ-02 з дальністю виявлення всього 3 км.

Наслідком знання ЗСУ цих слабких мсісць стала ефективна тактика знищення Т-90М, за якої одна протитанкова ракета завдає удару по танку і виводить його з ладу, а друга добиває. Атаки здійснюються за допомогою українського ПТРК «Стугна-П» з дальністю до 5 км — помітити її навіть за допомогою «Сосни-У» важко, оскільки розміри комплексу невеликі, зате ось російський танк значно помітніший.

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Тим часом ЗСУ успішно вражають і найновішу техніку ворога, наприклад, САУ «Мальва».

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