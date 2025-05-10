Пакистан та Індія домовилися про припинення вогню, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія та Пакистан за посередництва США погодилися на повне та негайне припинення вогню, пише BBC.

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«Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий оголосити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню», — написав президент США у своїй соцмережі TruthSocial.

Трамп привітав обидві країни з тим, що вони виявили здоровий глузд.

Держсекретар США Марко Рубіо незадовго до цього телефонував владі як Пакистану, так і Індії, пропонуючи виступити як посередник на переговорах.

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Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар підтвердив, що сторони домовилися про негайне припинення вогню.

«Пакистан завжди прагнув миру та безпеки в регіоні, не поступаючись своїм суверенітетом і територіальною цілісністю!» — заявив він.

Міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі заявив, що Індія та Пакистан «припинять усі обстріли та військові дії на суші, у повітрі та на морі» з 17:00 за місцевим часом.

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Як писали «ФАКТИ», військове протистояння між Індією та Пакистаном почалося 7 травня. Тоді Індія після попередження здійснила серію ракетних ударів по Пакистану і підконтрольній йому частині Кашміру. Згідно з інформацією індійських військових, операція «Сіндур» мала на меті знищення таборів терористів.

Фото з відкритих джерел

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