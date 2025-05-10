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Пакистан та Індія домовилися про припинення вогню, — Трамп

17:03 10 травня 2025
Пакистан та Індія домовилися про припинення вогню

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія та Пакистан за посередництва США погодилися на повне та негайне припинення вогню, пише BBC.

«Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий оголосити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню», — написав президент США у своїй соцмережі TruthSocial.

Трамп привітав обидві країни з тим, що вони виявили здоровий глузд.

Держсекретар США Марко Рубіо незадовго до цього телефонував владі як Пакистану, так і Індії, пропонуючи виступити як посередник на переговорах.

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Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар підтвердив, що сторони домовилися про негайне припинення вогню.

«Пакистан завжди прагнув миру та безпеки в регіоні, не поступаючись своїм суверенітетом і територіальною цілісністю!» — заявив він.

Міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі заявив, що Індія та Пакистан «припинять усі обстріли та військові дії на суші, у повітрі та на морі» з 17:00 за місцевим часом.

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Як писали «ФАКТИ», військове протистояння між Індією та Пакистаном почалося 7 травня. Тоді Індія після попередження здійснила серію ракетних ударів по Пакистану і підконтрольній йому частині Кашміру. Згідно з інформацією індійських військових, операція «Сіндур» мала на меті знищення таборів терористів.

Фото з відкритих джерел

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