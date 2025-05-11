Астрологи, які раніше назвали найуспішніші у травні знаки зодіаку, розробили прогноз на 11 травня. Важливі рішення сьогодні краще не ухвалювати, з великою ймовірністю вони виявляться помилковими, інформує ТСН.

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Козоріг

Не варто захоплюватися ризикованими кроками, оскільки замість очікуваного прибутку вони можуть призвести до непередбачуваних втрат, що не входить у ваші фінансові плани.

Водолій

Сьогодні важливо бути особливо уважними до будь-якої інформації, яка, попри вихідний, буде надходити до вас. Вона може стати дуже корисною в найближчому майбутньому.

Риби

Уникайте ухвалення серйозних фінансових рішень або підписання важливих документів — навіть незначна помилка може призвести до серйозних наслідків, які доведеться виправляти дуже довго.

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Овен

Зраду людини, яку ви вважали другом, краще сприйняти по-філософськи. І подякуйте долі за те, що дізналися це зараз, а не в більш складний період вашого життя.

Телець

Не піддавайтеся на провокації і негативні емоції, що ведуть до різких висловлювань і імпульсивної поведінки. Незабаром ви будете шкодувати про це.

Близнюки

Навіть у спокійні дні вам важко визначити свої бажання, а сьогодні, тим паче, вам не буде легко ухвалити рішення. Тому краще провести цей день без зайвих метань.

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Рак

Не варто наполягати на своєму, навіть якщо ви об'єктивно праві. Ви можете виграти суперечку, але опоненти не забудуть цього і не пробачать вам.

Лев

Ігноруйте провокації від недоброзичливців. Вони, ймовірно, прагнутимуть викликати у вас емоційну реакцію, тому не давайте їм такого задоволення.

Діва

Цього дня ви продемонструєте, як можна все встигати і при цьому залишатися спокійними та доброзичливими, не нападаючи на оточення і не дорікаючи нікому.

Терези

Конфлікт, що виникне сьогодні, ймовірно, буде довготривалим, а ніхто в ньому не буде абсолютно правий. Тому добре подумайте перед тим, як сваритися з близькою людиною.

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Скорпіон

Не варто сьогодні слухати поради оточуючих, навіть якщо це люди, яким ви довіряєте. Хоча вони будуть продиктовані з добрими намірами, рішення повинні приймати ви самі.

Стрілець

Цей день не підходить для серйозних справ, включаючи господарські. Краще зосередьтеся на дрібних справах — там важко припуститися фатальної помилки.

Як писали «ФАКТИ», фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на тиждень (з 12 по 18 травня).

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