«Перемир'я» путіна завершилося: де в Україні лунали вибухи та працювала ППО

Опівночі 11 травня сплив термін оголошеного російським диктатором путіним «перемир'я». Вночі окупанти запустили по Україні «шахеди». Повітряну тривогу було оголошено у низці областей.

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Зранку у Києві чули звуки вибухів. Ворог намагається атакувати столицю дронами, працює ППО, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях», — йдеться у повідомленні о 05:55.

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За кілька хвилин цю ж інформацію підтвердили у Київській міській військовій адміністрації. Там уточнили, ППО працюють на околицях міста.

О 7:21 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Разом з тим, під час так званого перемир'я, зокрема, за добу 10 травня окупанти завдали 364 удари по 11 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

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Надійшло 4 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та нежитлового приміщення. Мирні жителі не постраждали.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, по Новопавлівській громаді противник запускав КАБи. Яких збитків завдав, з'ясовують фахівці.

«Не припиняли росіяни й терор Нікопольщини. Дісталося Мирівській, Покровській та Марганецькій громадам. По них цілили з важкої артилерії, РСЗВ „Град“, fpv-дронами. В результаті там понівечений приватний будинок. Інші території обстежують», — зазначив Лисак.

Минулої доби на Херсонщині 1 людина загинула, ще 3 — дістали поранення, повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу та приватний автомобіль.

Під ранок, 11 травня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу Shahed 131/136.

У ніч на 11 травня противник атакував Україну 108 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Дрони запускалися з кількох напрямків, повідомили у Повітряних силах.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Станом на 09.30 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 41 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)», — йдеться у повідомленні.

За інформацією військових, внаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина.

На Київщині у Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав 71-літній чоловік. Він отримав гостру реакцію на стрес, знаходиться у шоковому стані. Пошкоджено дачний будинок. Також п’ять приватних будинків пошкоджено в Обухівському районі.

За даними Генштабу, за минулу добу на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Противник завдав 36 авіаційних ударів, скинувши 51 КАБ, здійснив 891 удар дронами-камікадзе та 2943 обстріли позицій наших військ. Найбільше ворожих штурмів було на Покровському напрямку.

Зазначимо, що російський диктатор володимир путін оголосив з 8 по 11 травня «перемир'я» на фронті. Кількість повітряних атак по тилових регіонах України в цей період зменшилася, однак бойові дії на фронті та обстріли профронтових районів не припинилися.

Своєю чергою, США та ЄС запропонували росії оголосити 30-денне перемир'я у війні з Україною. У разі відмови, кремлю пригрозили новими жорсткими санкціями. На прес-конференції у кремлі цієї ночі путін відмовився від пропозиції Києва та Заходу й запропонував наступного тижня відновити прямі переговори з Україною у Стамбулі.

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