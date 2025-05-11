путін відкинув запропоноване Україною та її союзниками велике перемир’я з 12 травня

Російський диктатор путін відмовився від 30-денного перемир'я, яке запропонувала Україна та представники «коаліції охочих».

Він запропонував Києву відновити прямі переговори, перервані з 2022 року, і розпочати їх в Стамбулі 15 травня. Судячи зі слів путіна, він не налаштований на мир, його вимоги не змінилися.

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«Пропонуємо київській владі відновити переговори, перервані ними наприкінці 2022 року. Відновити прямі переговори, причому підкреслю, без жодних попередніх умов. Почати пропонуємо негайно вже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі. Там, де вони проводилися раніше, і там, де їх було перервано», — заявив путін на зустрічі із журналістами.

Тодішні умови росії були такі — денацифікація, демілітаризація, скорочення армії, друга мова російська, без НАТО і т.д.

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За словами путіна, він планує поговорити з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо організації прямих російсько-українських переговорів.

Російський диктатор ще раз заявив, що потрібно «усунути першопричини конфлікту, вийти на встановлення довгострокового, міцного світу на історичну перспективу».

«Не виключаємо, що під час цих переговорів вдасться домовитися і про якісь нові перемир'я, про нове припинення вогню, причому про реальне перемир'я», — заявив президент рф.

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Він також цинічно зауважив, що рф «неодноразово пропонувала кроки щодо припинення вогню, ніколи не відмовлялася від діалогу з українською стороною».

Одразу після виступу путіна російські військові запустили БПЛА з декількох напрямків.

В США відреагували на заяву російського диктатора.

«Потенційно великий день для росії та України! Уявіть собі: сотні тисяч життів можуть бути врятовані, якщо ця нескінченна „кривава бійня“, нарешті, завершиться. Це буде зовсім новий, набагато кращий світ», — так відреагував президент Трамп після фактичної відмови путіна від 30-денного перемир'я.

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Нагадаємо, 10 травня президент України Володимир Зеленський та представники «коаліції охочих» озвучили вимогу до росії про перемир'я на 30 днів з 12 травня.

Також було заявлено, що у разі відмови від припинення вогню, будуть посилені санкції до росії та збільшиться постачання зброї Україні. Паралельно європейці запускають процедуру створення спецтрибуналу з воєнних злочинів рф в Україні.

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