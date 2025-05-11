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путін відкинув запропоноване Україною та її союзниками велике перемир’я з 12 травня
Російський диктатор путін відмовився від 30-денного перемир'я, яке запропонувала Україна та представники «коаліції охочих».
Він запропонував Києву відновити прямі переговори, перервані з 2022 року, і розпочати їх в Стамбулі 15 травня. Судячи зі слів путіна, він не налаштований на мир, його вимоги не змінилися.
«Пропонуємо київській владі відновити переговори, перервані ними наприкінці 2022 року. Відновити прямі переговори, причому підкреслю, без жодних попередніх умов. Почати пропонуємо негайно вже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі. Там, де вони проводилися раніше, і там, де їх було перервано», — заявив путін на зустрічі із журналістами.
Тодішні умови росії були такі — денацифікація, демілітаризація, скорочення армії, друга мова російська, без НАТО і т.д.
За словами путіна, він планує поговорити з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо організації прямих російсько-українських переговорів.
Російський диктатор ще раз заявив, що потрібно «усунути першопричини конфлікту, вийти на встановлення довгострокового, міцного світу на історичну перспективу».
«Не виключаємо, що під час цих переговорів вдасться домовитися і про якісь нові перемир'я, про нове припинення вогню, причому про реальне перемир'я», — заявив президент рф.
Він також цинічно зауважив, що рф «неодноразово пропонувала кроки щодо припинення вогню, ніколи не відмовлялася від діалогу з українською стороною».
Одразу після виступу путіна російські військові запустили БПЛА з декількох напрямків.
В США відреагували на заяву російського диктатора.
«Потенційно великий день для росії та України! Уявіть собі: сотні тисяч життів можуть бути врятовані, якщо ця нескінченна „кривава бійня“, нарешті, завершиться. Це буде зовсім новий, набагато кращий світ», — так відреагував президент Трамп після фактичної відмови путіна від 30-денного перемир'я.
Нагадаємо, 10 травня президент України Володимир Зеленський та представники «коаліції охочих» озвучили вимогу до росії про перемир'я на 30 днів з 12 травня.
Також було заявлено, що у разі відмови від припинення вогню, будуть посилені санкції до росії та збільшиться постачання зброї Україні. Паралельно європейці запускають процедуру створення спецтрибуналу з воєнних злочинів рф в Україні.121
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