Він хоче розпочати не з нуля, а з того місця, на якому все «заглухло»: експерт про пропозицію путіна

Загроза посилення санкцій, а головне — посилення постачання зброї Україні, змусили путіна нервувати та реагувати швидко. Він відкинув запропоноване Україною та її союзниками велике перемир’я з 12 травня, натомість пропонує відновити прямі перемовини з Україною, які «були призупинені у 2022 році», вже з 15 травня у Стамбулі. Сенсаційно, взагалі без жодних попередніх умов. Але от нюанс, про припинення вогню — жодного слова. Чи варто Україні погоджуватись? Ні, принаймні не одразу, й на це є мінімум 2 причини, вважає експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

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«Він проігнорував пропозицію про 30-денне припинення вогню. Взагалі не сказав нічого, ніби її й не було, — зауважує експерт. — Отже, він дійсно злякався, така перспектива змусила його запропонувати „відновлення“ прямих переговорів. Але для чого? Для того ж, для чого й були потрібні переговори в Джидді, щоб тягнути час. І для того, щоб вести переговорний процес на своїх умовах, перехопити ініціативу. А якщо припинення вогню не буде, й почнуться додаткові санкції й постачання зброї Україні, то це можна буде назвати зривом перемовин й погрожувати вийти з процесу. Коротко кажучи: вони зайдуть у сильній позиції, а ми у слабкій. На мою думку, переговори можуть розпочатись тільки після повного припинення вогню, або після введення на рф додаткових санкцій та рішень щодо посилення підтримки України».

Щодо легітимізації перемовин у Стамбулі, додає Несвітайлов, то тут путін пропонує відновити ті, які були призупинені у 2022 році.

«Тобто він хоче розпочати не з нуля, а з того місця, на якому все „заглохло“ майже три роки тому. Банально, він прагне легалізувати цей міф про „парафовані стамбульські домовленості“ й буде тиснути, щоб вони були основою. А те, що там було запропоновано — це капітуляція України, тому це їх цілком влаштовує. Новий переговорний процес має розпочатися з самого початку, й бажано, в іншому місці, щоб навіть символічного зв’язку не було», — підсумовує Максим Несвітайлов.

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Нагадаємо, напередодні в Україну прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєрміністри Польщі Дональд Туск та Великої Британії Кір Стармер, а також нещодавно обраний канцлером ФРН Фрідріх Мерц. Під час зустрічі з Зеленським вони обговорили деталі припинення вогню.

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