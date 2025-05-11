- 11:23 Зеленський заявив Трампу, що готовий до прямих перемовин із путіним
- 10:56 Нехай знає Бекхемів: сини Девіда і Вікторії затролили у мережі дружину старшого брата Ніколу Пельтц
- 10:26 Він хоче розпочати не з нуля, а з того місця, на якому все «заглухло»: експерт про пропозицію путіна
- 10:26 Поради від блогерок-красунь: як перемолоти м’ясо так, щоб кухня залишилась чистою, а також, як позбавитись нагару на прасці
- 09:54 Христина Орбакайте на людях «впала на коліна» перед матір’ю: що трапилося
- 09:36 Футболіст збірної України показав новонародженого сина
- 09:26 Грошова допомога у серпні: кому потрібно написати заяву у ПФУ
- 08:56 «Перемир'я» путіна завершилося: де в Україні лунали вибухи та працювала ППО
- 08:22 путін відкинув запропоноване Україною та її союзниками велике перемир’я з 12 травня
- 08:18 Овни зіткнуться зі зрадою, Леви — з провокацією, а ризик Козерогів виявиться невиправданим: гороскоп на 11 травня
- 10.05 22:54 Чемпіонат України з футболу, 28-й тур, 9 — 12 травня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 10.05 22:26 «Кольорова ходьба»: японський тренд, який багатьом сподобається
Він хоче розпочати не з нуля, а з того місця, на якому все «заглухло»: експерт про пропозицію путіна
Загроза посилення санкцій, а головне — посилення постачання зброї Україні, змусили путіна нервувати та реагувати швидко. Він відкинув запропоноване Україною та її союзниками велике перемир’я з 12 травня, натомість пропонує відновити прямі перемовини з Україною, які «були призупинені у 2022 році», вже з 15 травня у Стамбулі. Сенсаційно, взагалі без жодних попередніх умов. Але от нюанс, про припинення вогню — жодного слова. Чи варто Україні погоджуватись? Ні, принаймні не одразу, й на це є мінімум 2 причини, вважає експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.
«Він проігнорував пропозицію про 30-денне припинення вогню. Взагалі не сказав нічого, ніби її й не було, — зауважує експерт. — Отже, він дійсно злякався, така перспектива змусила його запропонувати „відновлення“ прямих переговорів. Але для чого? Для того ж, для чого й були потрібні переговори в Джидді, щоб тягнути час. І для того, щоб вести переговорний процес на своїх умовах, перехопити ініціативу. А якщо припинення вогню не буде, й почнуться додаткові санкції й постачання зброї Україні, то це можна буде назвати зривом перемовин й погрожувати вийти з процесу. Коротко кажучи: вони зайдуть у сильній позиції, а ми у слабкій. На мою думку, переговори можуть розпочатись тільки після повного припинення вогню, або після введення на рф додаткових санкцій та рішень щодо посилення підтримки України».
Щодо легітимізації перемовин у Стамбулі, додає Несвітайлов, то тут путін пропонує відновити ті, які були призупинені у 2022 році.
«Тобто він хоче розпочати не з нуля, а з того місця, на якому все „заглохло“ майже три роки тому. Банально, він прагне легалізувати цей міф про „парафовані стамбульські домовленості“ й буде тиснути, щоб вони були основою. А те, що там було запропоновано — це капітуляція України, тому це їх цілком влаштовує. Новий переговорний процес має розпочатися з самого початку, й бажано, в іншому місці, щоб навіть символічного зв’язку не було», — підсумовує Максим Несвітайлов.
Нагадаємо, напередодні в Україну прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєрміністри Польщі Дональд Туск та Великої Британії Кір Стармер, а також нещодавно обраний канцлером ФРН Фрідріх Мерц. Під час зустрічі з Зеленським вони обговорили деталі припинення вогню.119
Читайте нас у Facebook
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами
Щурам знадобиться перепочинок, а Тигри зможуть повернути втрачене: східний гороскоп на тиждень 12 — 18 травня