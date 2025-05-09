Україна готова до перемовин у будь-якому форматі: Зеленський розповів про розмову з Трампом

Після доленосної зустрічі у Ватикані, президент України Володимир Зеленський вперше провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Зеленського, розмова була «гарна, дуже тепла й конструктивна». Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Сторони торкнулися питання угоди про економічне партнерство, кроків до припинення війни з рф та потенційних переговорів Києва з Москвою.

Зеленський наголосив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, розпочавши з повного та безумовного припинення вогню.

РЕКЛАМА

«Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо із цієї хвилини — на 30 днів тиші. Тільки по-справжньому. Щоб не було ударів ракет, дронів і щоб не було цих сотень штурмів на фронті», — наголосив президент.

Він зазначив, що для цього потрібно, щоб росіяни відповіли на це адекватно — підтримали припинення вогню.

«Вони повинні довести свою готовність завершувати війну. І це не вперше — ми вкотре це пропонуємо. Тридцять днів, які можуть стати початком років миру. Саме припинення вогню, тривале й надійне, буде реальним показником руху до миру. Америка може із цим допомогти. Світ потребує Америки, так само як і 80 років тому», — сказав Зеленський.

РЕКЛАМА

За його словами, Трамп підтвердив, що «хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню».

Своєю чергою Трамп після розмови з Зеленським закликав до 30-денного припинення вогню.

«США закликають до 30-денного безумовного припинення вогню. Будемо сподіватися, що прийнятне припинення вогню буде дотримане, і обидві країни нестимуть відповідальність за дотримання святості цих прямих переговорів. Якщо припинення вогню не буде дотримуватися, США та їхні партнери введуть додаткові санкції», — написав він у соцмережі Truth Social.

РЕКЛАМА

Трамп вкотре нагадав, що «тисячі молодих солдатів помирають щотижня, і кожен має хотіти, щоб це припинилося».

Зазначимо, 8 травня під час телефонної розмови президенти Зеленський та Трамп також привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство.

83

Читайте нас у Facebook