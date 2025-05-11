Як віднадити птахів від малини та черешні: простий та гуманний спосіб

Нестабільна весняна погода в Україні змушує аграріїв та дачників не тільки захищати сади від заморозків, відновлювати грядки часнику, який після холодів почав жовтіти, а й заздалегідь готуватися до захисту врожаю від птахів.

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Першими у садах дозрівають черешні та малина. Ними й будуть ласувати пернаті. Попри те, що птахи допомагають боротися зі шкідливими для дерев комахами, вони самі поїдають ягоди.

Про гуманний спосіб захисту дерев та ягідних кущів від пернатих, розповідає Gazeta.ua.

Для цього знадобиться звичайна фольга. Між ягідними деревами та кущами потрібно натягнути мотузку, на яку прикріпити блискучі смужки фольги.

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Коливаючись на вітрі, вони створюватимуть шум та виблискуватимуть на сонці, відбиваючи світло.

Птахи такі сигнали сприймають як небезпеку. Вони не підлітатимуть близько до малини або черешень.

Раніше ми розповідали, яку пораду дав фермер дачникам щодо полуниці, щоб мати гарний врожай.

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