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Після холодів почав жовтіти часник: аграрій з Київщини дав пораду, як зробити його знову зеленим

11:45 15 квітня 2025
Підготовка до обробки рослин. Фото скрін відео

Багато хто з городників, які вирощують у себе на грядках озимий часник, могли помітити, що його зелене листя погано відреагувало на квітневе похолодання, стало в’ялим і пожовтіло.

Спіткала подібна халепа і з відомим у Мережі городником з Київщини.

Але він не опустив руки, а скористався нагодою, аби пояснити менш досвідченим колегам, що відбувається, і порадити їм як зарадити проблемі.

За його словами, холод справив негативний вплив на утворення хлорофілу в рослинах і в них почався хлороз.

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Щоб допомогти рослинам з цим впоратися варто провести їх обробку антистресовим препаратом (наприклад, «Амінастаром»), основною діючою речовиною якого є вільні амінокислоти рослинного походження.

«Амінокислоти в свою чергу — це будівельний матеріал для формування розвитку та росту клітини. Амінокислоти швидко проникають в клітини, беруть участь у синтезі білкових і ростових речовин, поліпшують фізіологічні та обмінні процеси. Це саме те, що нам потрібно зараз викликати в наших рослинах — полпшити обмінні процеси», — пояснює городник.

Стресами, за його словами, можуть бути не лише холод, але також посуха, затоплення, надмірна засоленість ґрунту.

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Обробка «Амінастаром» проводиться шляхом його розпилення над рослинами за допомогою оприскувача.

До речі, антистресові препарати господар радить використовувати також для реанімації інших городніх культур, які теж постраждали від раптового холоду.

Якшо ж вас спіткала серйозніша біда, скажімо, пожежа, під час якої згоріла теплиця, тут теж є вихід.

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