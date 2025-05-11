Завтра починається нове життя: які знаки зодіаку скоро відродяться з попелу

Астрологи радять сьогодні, 11 травня, не ухвалювати важливих рішень. Водночас на завтрашній день вони настроєні більш позитивно/

Новий тиждень відкриє для чотирьох знаків зодіаку всі двері. При цьому все, що здавалося застиглим, раптом почне рухатися, а всі проблеми зникнуть.

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Про це пише Styler з посиланням на зарубіжні ресурси.

Серед щасливчиків нового тижня будуть Скорпіон, Овен, Козоріг, Риби.

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Скорпіон

Скорпіони на порозі змін. Тиждень обіцяє звільнення від усього старого та початок нового життя. Все буде так, як мріялося.

Овен

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Тиждень принесе Овнам відчуття оновлення. Відбудуться події, які стануть доленосними. Не намагайтеся керувати процесом, просто живіть у цьому потоці та починайте все з чистого аркуша.

Козоріг

Козорогам не варто нічого боятися, а рухатись уперед й починати нове життя. Все, що здавалося поганим, почне зникати з горизонту, лишаючи місце для нових думок і м’якого світла.

Риби

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Для Риб настає особливий період. Доля принесе можливість повернути те, що ви вважали втраченим. Не бійтеся емоцій, вони будуть сильними та щирими. Все буде рухатись у правильному напрямку.

Також варто звернути увагу на рекомендації українського мольфара Макса Гордєєва.

Нагадаємо, астрологи назвали найуспішніші знаки зодіаку у травні.

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