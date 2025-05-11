- 16:51 «Полуничний сезон» розпочато: коли ціни на ягоди почнуть падати
- 16:29 Чемпіонат України з футболу, 28-й тур, 9 — 12 травня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 16:22 «Будуть наслідки»: у Франції відреагували на ідею здачі рф анексованих нею територій
- 15:55 «Це лише цифри»: наречена Міка Джаггера пояснила, чому її не бентежить 44-річна різниця у віці
- 15:23 «Він головна дійова особа»: спецпосланець Трампа виправдався за особисті зустрічі з путіним
- 14:57 Капустняк з гречкою та шкварками: рецепт від Євгена Клопотенка
- 14:24 У найближчі дні можлива угода про мир, — Мерц
- 14:09 Смертельна ДТП у Харкові: зіткнулися Skoda і багатотонна фура, загинули троє людей
- 13:56 Всього три інгредієнти, і ваша пралка засяє чистотою, як нова
- 13:26 Як донька Алли Пугачової: принц Гаррі загубився у Лондоні без охорони і стукав у двері до незнайомців
- 13:22 США і Європа завершують роботу над пропозицією про 30-денне припинення вогню: що про це відомо
- 12:55 Україна готова зустрічатись, але є умова: Зеленский відповів на пропозицію путіна
Завтра починається нове життя: які знаки зодіаку скоро відродяться з попелу
Астрологи радять сьогодні, 11 травня, не ухвалювати важливих рішень. Водночас на завтрашній день вони настроєні більш позитивно/
Новий тиждень відкриє для чотирьох знаків зодіаку всі двері. При цьому все, що здавалося застиглим, раптом почне рухатися, а всі проблеми зникнуть.
Про це пише Styler з посиланням на зарубіжні ресурси.
Серед щасливчиків нового тижня будуть Скорпіон, Овен, Козоріг, Риби.
Скорпіон
Скорпіони на порозі змін. Тиждень обіцяє звільнення від усього старого та початок нового життя. Все буде так, як мріялося.
Овен
Тиждень принесе Овнам відчуття оновлення. Відбудуться події, які стануть доленосними. Не намагайтеся керувати процесом, просто живіть у цьому потоці та починайте все з чистого аркуша.
Козоріг
Козорогам не варто нічого боятися, а рухатись уперед й починати нове життя. Все, що здавалося поганим, почне зникати з горизонту, лишаючи місце для нових думок і м’якого світла.
Риби
Для Риб настає особливий період. Доля принесе можливість повернути те, що ви вважали втраченим. Не бійтеся емоцій, вони будуть сильними та щирими. Все буде рухатись у правильному напрямку.
Також варто звернути увагу на рекомендації українського мольфара Макса Гордєєва.
Нагадаємо, астрологи назвали найуспішніші знаки зодіаку у травні.2474
Читайте нас у Facebook
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами
Щурам знадобиться перепочинок, а Тигри зможуть повернути втрачене: східний гороскоп на тиждень 12 — 18 травня