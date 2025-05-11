Як донька Алли Пугачової: принц Гаррі загубився у Лондоні без охорони і стукав у двері до незнайомців

Свого часу старша донька Алли Пугачової Христина Орбакайте хотіла зустрітися з композитором Ігорем Ніколаєвим, але випадково зайшла не в той будинок, і зустріла свого майбутнього чоловіка Михайла Земцова.

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Приблизно така ж ситуація склалася, певно, й у принца Гаррі, який вирішив пройтися Лондоном без охорони й заблукав. Про це пише The Sun.



За інформацією газети, Гаррі постукав у двері як мінімум до трьох незнайомців, перш ніж знайти будинок свого друга.

Принца Гаррі зняла камера на будинку

Британці жартують, що принц, певне, загубився через відсутність державної охорони, якій можна довірити пошук потрібної адреси.

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Примітно, що, за словами очевидців, хатня робітниця, яка відкрила двері принцу в одному з будинків, навіть не впізнала королівську особу.

Це вносить частку іронії в ситуацію, особливо якщо врахувати, що нещодавно Гаррі міркував про неможливість повернутися на батьківщину, оскільки, на його думку, там його загрожує небезпека.

Не перший рік молодший син Чарльза III намагається домогтися того, щоб у Великій Британії йому, а також його дружині та дітям забезпечили охорону державним коштом. Але минулого тижня суд вкотре відхилив його апеляцію.

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Після цього Гаррі заявив, що хотів би помиритися з сім'єю, адже він не знає, скільки ще залишилося жити його батькові, у якого виявили онкологічне захворювання. Але саме Чарльз III, за його словами, не розмовляє з ним та перешкоджає його перемозі у суді.

Нагадаємо, нещодавно сину принца Гаррі Арчі виповнилося 6 років. Меган Маркл показала фото малюка.

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