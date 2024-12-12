Шукала Ніколаєва, а знайшла майбутнього чоловіка: старша донька Примадонни розповіла історію знайомства із Земцовим

Днями старша донька Алли Пугачової Христина Орбакайте разом з «майже дорослою» донькою Клавдією побували у популярному ресторані Bergdorf Goodman у Нью-Йорку, який розташований на верхньому поверсі однойменного елітного універмагу модного одягу.

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Про це Христина розмістила пост у соціальній мережі. Артистка та 12-річна Клавдія позували, сидячи за столиком.

Першою на допис відгукнулися Алла Пугачова.

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В іншому пості Христана розповіла, що коли познайомилася з бізнесменом Михайлом Земцовим, то вони часто бували в цьому ресторані, а також в інших ресторанах даної мережі.

А познайомилися вони з обранцем у день його народження, але в іншому місті, Майамі, де теж є Bergdorf Goodm. За словами Христини, у 2004 році Михайло відзначав свято з гостями, а вона шукала композитора Ігоря Ніколаєва, і випадково помилилася адресою.

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Але від долі, як кажуть, не втечеш, і через рік після раптової зустрічі пара одружилася у США. Знаменитість пояснювала, що вона не мала сил збирати необхідні папери, довідки, а також аналізи заради урочистості в росії, щоб їй дозволили шлюб з іноземцем. За словами артистки, навіть статус її матері Алли Пугачової ніяк би не допоміг у цьому бюрократичному процесі, тому весілля у москві співачка не розглядала, і її чоловік на цьому не наполягав. Також Орбакайте зізнавалася, що у 33 роки вже не мріяла про білу сукню і не хотіла влаштовувати пишне свято з великою кількістю гостей. А 30 березня 2012 року у пари народилася донька.

Зазначимо, що у знаменитості також є двоє дітей від інших чоловіків: 33-річний первісток Микита від музиканта Володимира Преснякова та 26-річний син Дені від бізнесмена Руслана Байсарова.

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Також нагадаємо, що друг Пугачово\ і Орбакайте Валерій Леонт'єв навідріз відмовився виступати на новорічних «кремлівських» концертах. А ще однією артисткою, яка вирішила не приймати участь в новорічних виступах, стала саме Христина Орбакайте.

Фото instagram.com/orbakaite_k/

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